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ClockThứ Bảy, 26/09/2026 11:23

Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh bàn giao công trình, thiết bị cho các trường học

HNN.VN - Trong hai ngày 25 và 26/9, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao 4 công trình sửa chữa nhà vệ sinh, trao 80 suất học bổng và 35 bộ máy vi tính cho các trường học trên địa bàn TP. Huế. Tổng giá trị chương trình lên tới 850 triệu đồng.

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 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng các nhà tài trợ tặng quà cho các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Phú Đa.

Sáng 25/9, tại Trường Mầm non Phú Đa (thôn Hòa Tây, xã Phú Vang), Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các nhà tài trợ bàn giao công trình sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh trị giá 100 triệu đồng và trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Sự kiện có sự tham dự của UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Cũng trong ngày 25/9, đoàn đã đến bàn giao công trình và trao 30 suất học bổng tại Trường Tiểu học Lăng Cô (thôn An Cư Đông 1, xã Chân Mây - Lăng Cô); đồng thời khánh thành, nghiệm thu nhà vệ sinh đạt chuẩn cho Trường TH&THCS Nguyễn Đình Anh (thôn Tháp Hà, xã Đan Điền) và Trường Tiểu học Sịa (thôn Tráng Lực, xã Quảng Điền).

 Đại diện Hội Đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh trao máy vi  tính cho các trường. 

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, ông Trần Xuân Vĩnh - Chủ tịch Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Những công trình vệ sinh sạch sẽ hay từng bộ máy tính không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, mà đó là tấm lòng của những người con xa quê luôn hướng về quê nhà. Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ giúp các em học sinh có môi trường học tập an toàn, văn minh và điều kiện tiếp cận công nghệ tốt hơn để vững bước tương lai".

Tiếp tục chuỗi hoạt động, ngày 26/9, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng hương Phong Điền và nhà hàng VietBowl (Cộng hòa Liên bang Đức) trao tặng 35 bộ máy vi tính (trị giá 300 triệu đồng) cho các trường học thuộc 5 phường: Phong Điền, Phong Dinh, Phong Thái, Phong Phú và Phong Quảng.

Nguồn hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp các trường nâng cấp phòng máy, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo điều kiện cho học sinh vùng ven tiếp cận kiến thức tin học hiện đại.

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 Từ khóa:
Hội đồng hươngTP. Hồ Chí MinhTrần Xuân VĩnhNguyễn Văn CưPhong Dinhtrao quàmáy vi tính
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