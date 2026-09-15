Định hình chiến lược truyền thông điểm đến Huế

Chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp quản lý Mạng đa kênh (MCN), quản lý nhà sáng tạo nội dung và KOLs năm 2026.

Kết nối để hình thành mạng lưới truyền thông mới

Giữa tháng 8/2026, UBND TP. Huế tổ chức chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp quản lý Mạng đa kênh (MCN), quản lý nhà sáng tạo nội dung và KOLs (những người có sức ảnh hưởng rộng) năm 2026. Sự kiện này cho thấy thành phố đang từng bước chuyển từ cách làm truyền thông truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái truyền thông số có tính kết nối, chuyên nghiệp và lan tỏa rộng hơn.

Tại chương trình gặp gỡ trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Huế không chỉ có những giá trị di sản đã được hình thành qua hàng trăm năm mà hiện nay đang có thêm nhiều câu chuyện mới về văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, ẩm thực, thể thao, thiên nhiên, trải nghiệm, công nghệ và đời sống cộng đồng. Trong công tác truyền thông, quảng bá điểm đến năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, thành phố xác định: Không chỉ quảng bá những gì Huế đang có, mà phải tạo ra và lan tỏa những câu chuyện mới về Huế.

Hình ảnh của địa phương cần xuất hiện trong những câu chuyện gần gũi, sinh động và có khả năng tương tác với cộng đồng. Đây chính là vai trò mà các doanh nghiệp MCN, nhà sáng tạo nội dung và KOLs có thể đảm nhận.

MCN là các doanh nghiệp có khả năng quản lý, kết nối và phát triển mạng lưới nhà sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng số. Thông qua hệ thống này, các địa phương có thể tiếp cận một lực lượng truyền thông có chuyên môn, am hiểu xu hướng nội dung và sở hữu cộng đồng người theo dõi rộng lớn.

Hướng đến giải pháp thực chất

Nhìn vào định hướng và cách làm truyền thông mới của thành phố và ngành du lịch, có thể thấy Huế không còn chỉ tính đến giải pháp mang tính thời điểm. Trái lại, thành phố đang nỗ lực hình thành hệ sinh thái truyền thông và công nghiệp văn hóa, huy động hiệu quả hơn nguồn lực xã hội và cộng đồng sáng tạo trong quảng bá hình ảnh địa phương.

Định hướng trên sẽ mở ra nhiều cơ hội để truyền thông, quảng bá điểm đến. Song, để mang lại hiệu quả thực chất, phải có những giải pháp sát với thực tiễn. Huế cần tránh cách làm theo phong trào hoặc chỉ chú trọng vào những cá nhân có lượng người theo dõi lớn. Thành phố và ngành du lịch cần quan tâm đến mức độ phù hợp của nhà sáng tạo với hình ảnh Huế, chất lượng nội dung, khả năng tương tác thực chất với công chúng, thái độ ứng xử và mức độ am hiểu văn hóa địa phương.

Tại chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp quản lý Mạng đa kênh (MCN), quản lý nhà sáng tạo nội dung và KOLs năm 2026, ông Vũ Minh Hiếu, Tổng Giám đốc Hệ sinh thái truyền thông VULACI góp ý, để phát triển du lịch Huế qua các kênh truyền thông, cần chuyển từ tư duy thực hiện từng chiến dịch riêng lẻ sang xây dựng một hệ thống nội dung lâu dài. Trong đó, cần hệ thống hóa các chất liệu đặc sắc của Huế, từ di sản, ẩm thực, làng nghề, cảnh quan đến con người và đời sống đương đại thành nguồn dữ liệu chính xác, thuận tiện cho báo chí, người sáng tạo nội dung khai thác.

Truyền thông cần vận hành theo hai nhịp, gồm: Các chiến dịch trọng điểm tạo độ phủ lớn và dòng nội dung thường xuyên để duy trì sự hiện diện, chiều sâu của điểm đến; phát triển đồng thời hai lực lượng sáng tạo, gồm: Lực lượng tại chỗ như nghệ nhân, hướng dẫn viên, người dân… và lực lượng bên ngoài chủ động tìm đến Huế để sáng tạo bằng những góc nhìn mới.

Nội dung truyền thông cũng cần gắn với sản phẩm, hành trình du lịch cụ thể, giúp du khách dễ dàng chuyển từ biết và yêu thích Huế sang tìm hiểu, lên kế hoạch và đến Huế. Sau mỗi chiến dịch cũng cần giữ lại được dữ liệu, nội dung, mạng lưới cộng tác và hiểu biết về công chúng để tiếp tục sử dụng lâu dài.

Đạo diễn Mai Thắm cũng cho rằng, thành phố cần tận dụng những giá trị vốn có để đổi mới mạnh mẽ từ việc “chỉ ngắm nhìn” sang các trải nghiệm sâu sắc; phát triển thêm hoạt động tương tác văn hóa, kết nối thiên nhiên giúp giữ chân du khách lâu hơn...

Để phát huy được hiệu quả truyền thông, thành phố cần xác định rõ thông điệp truyền thông cốt lõi và cần xây dựng cơ chế hợp tác chuyên nghiệp giữa thành phố và các đối tác truyền thông. Mỗi chiến dịch nên xác định cụ thể mục tiêu, đối tượng tiếp cận, nền tảng sử dụng, yêu cầu sản phẩm, thời gian thực hiện, quyền sử dụng hình ảnh và phương thức đánh giá. Cách làm này sẽ hạn chế tình trạng nội dung rời rạc, thiếu nhất quán hoặc chỉ tạo hiệu ứng ngắn hạn.

Một điểm cần chú trọng nữa là xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử và kiểm soát rủi ro trong hợp tác truyền thông. Nội dung quảng bá phải bảo đảm tính xác thực, tôn trọng văn hóa, di sản và cộng đồng địa phương. Thành phố cũng cần có quy trình xử lý khi phát sinh thông tin sai lệch, hình ảnh thiếu phù hợp hoặc khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội.