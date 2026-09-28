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ClockThứ Hai, 05/10/2026 05:44

Khi hội viên phụ nữ bắt nhịp chuyển đổi số

HNN - Từ những video tuyên truyền sinh động trên mạng xã hội đến việc sử dụng Zalo, Canva để kết nối hội viên, quảng bá sản phẩm, hình ảnh địa phương, chuyển đổi số đang từng bước trở thành một phần trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp.

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 Hội LHPN thành phố Huế tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ số cho cán bộ hội.

Làm mới cách tuyên truyền

“Bếp lửa không khói độc” là tiểu phẩm tham dự Cuộc thi truyền thông “Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá” năm 2026 của Hội LHPN xã A Lưới 5. Với cách thể hiện gần gũi, sinh động, những thông điệp về phòng, chống tác hại của thuốc lá được chuyển tải qua các tình huống đời thường, giúp người xem dễ tiếp nhận. Sau khi được đăng tải trên các trang mạng xã hội, video thu hút nhiều lượt theo dõi và tương tác. Từ một sản phẩm dự thi, tiểu phẩm tiếp tục trở thành một cách truyền thông trực quan, giúp nội dung tuyên truyền đến gần hơn với người dân.

Đây cũng là hướng đổi mới đang được các cấp hội chú trọng. Thay vì chỉ truyền tải thông tin qua các buổi sinh hoạt tập trung, nhiều nội dung về phong trào hội, xây dựng gia đình, bảo vệ môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội hay hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được chuyển tải bằng hình ảnh, video và các bản tin ngắn trên nền tảng số. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã đăng tải gần 9.000 tin, bài về hoạt động hội trên website, fanpage, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực, đồng thời tạo thêm kênh tiếp nhận phản hồi từ hội viên, phụ nữ.

Ở cơ sở, chuyển đổi số được bắt đầu từ những việc thiết thực. Tại Chi hội Phụ nữ thôn Hương Phú, xã Khe Tre, việc ứng dụng công nghệ vào công tác hội đang trở thành một phần quen thuộc trong hoạt động hằng ngày.

Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hương Phú cho biết, hội viên thường xuyên được tập huấn, hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi số nên từng bước biết cách ứng dụng công nghệ vào hoạt động hội. Chi hội duy trì nhóm Zalo để chuyển tải thông tin nhanh đến hội viên, đồng thời sử dụng Canva thiết kế pano, áp phích tuyên truyền với hình ảnh trực quan, sinh động.

Không chỉ phục vụ công tác tuyên truyền, những hình ảnh hoạt động được đăng tải trên nền tảng số còn tạo thêm sự hứng thú, khích lệ hội viên tham gia phong trào. Những mô hình hay, gương phụ nữ làm kinh tế, sản phẩm khởi nghiệp được giới thiệu rộng rãi, qua đó giúp chị em có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm hướng phát triển phù hợp.

Mở thêm cơ hội từ kỹ năng số

Tại Chi hội Phụ nữ Vân Dương, phường Vỹ Dạ, ứng dụng công nghệ cũng được triển khai theo hướng gần gũi với hội viên. Bà Bùi Thị Hồng Huệ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Vân Dương cho biết, việc sử dụng các nền tảng số giúp chi hội thông tin nhanh hơn về các hoạt động; đồng thời đưa hình ảnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh và những việc làm thiết thực của hội viên đến với cộng đồng.

Tại xã Đan Điền, kỹ năng số còn được gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Hội LHPN xã tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng công nghệ số trong phát triển du lịch cộng đồng cho hội viên phụ nữ và người dân. Từ đó, hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ để quảng bá hình ảnh, sản phẩm, văn hóa và cảnh quan địa phương; từng bước kết nối du khách với cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 8 mô hình sinh kế số bền vững, tổ chức đào tạo, tập huấn cho hơn 1.200 phụ nữ về kỹ năng quản trị, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, thành lập các tổ phụ nữ kinh doanh số.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế khẳng định, ứng dụng công nghệ số đang giúp các cấp hội có thêm phương thức đổi mới hoạt động, nhất là trong tuyên truyền, kết nối hội viên và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Khi hội viên cùng tham gia, chuyển đổi số không chỉ giúp việc trao đổi thông tin nhanh, thuận tiện hơn mà còn tạo môi trường để chị em chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm và lan tỏa những câu chuyện đẹp.

Bài, ảnh: Thảo Vy
 Từ khóa:
hội viênphụ nữbắt nhịpchuyển đổi số
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