Phong Dinh thống nhất bổ sung nguồn lực đầu tư công

Tập trung các nguồn vốn đầu tư hạ tầng dân sinh trong năm 2026 tại phường Phong Dinh.

Theo tờ trình của UBND phường, kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách phường quản lý gồm 3 dự án (DA) chuyển tiếp và 20 DA khởi công mới. Trong quá trình thực hiện, một số nhu cầu phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung nguồn lực để kịp thời triển khai các công trình cấp thiết.

Cụ thể, phường đề xuất chuyển 600 triệu đồng đã bố trí cho dự án tuyến giao thông phục vụ nghĩa trang Phò Trạch sang thực hiện tuyến đường liên tổ dân phố Ba Bàu Chợ - Chùa Thiềm Thượng - Niêm, đoạn từ Quốc lộ 49B đến đình làng Ưu Điềm. Đồng thời, từ nguồn thành phố hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2025, phường được bố trí 3,2 tỷ đồng thực hiện 2 DA giao thông: tuyến từ cổng làng Siêu Quần đến cầu Đàng Ngang và tuyến nối Tỉnh lộ 6B đi Đập Mỹ Xuyên.

Sau khi xem xét, báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận, HĐND phường thống nhất thông qua nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026, tạo cơ sở hoàn thiện thủ tục, bố trí vốn và triển khai các công trình, phấn đấu hoàn thành trong năm.

Kỳ họp cũng thống nhất thông qua nghị quyết về biên chế và số lượng người làm việc. Năm 2026, phường được giao 38 biên chế công chức và 372 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 370 người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Một số trường có số lượng người làm việc lớn như Trường Tiểu học và THCS Phong Hòa và Nguyễn Tri Phương cùng 76 người; Trường Tiểu học và THCS Phong Bình 71 người.

Kết luận kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường khẩn trương triển khai các nghị quyết; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm đúng mục tiêu, công khai, tiết kiệm và hiệu quả.