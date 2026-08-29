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Chương trình “Nâng bước em đến trường”:

Tiếp sức cho 120 học sinh vượt khó tại phường Dương Nỗ

HNN.VN - Sáng 30/8, tại Hội trường Đảng ủy phường Dương Nỗ (TP. Huế), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên phường Dương Nỗ phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Tủ Chắp cánh tương lai, Công ty TNHH MTV Co.opmart Huế cùng các đơn vị, cá nhân đồng hành tổ chức chương trình “Nâng bước em đến trường” năm 2026 với chủ đề “Chắp cánh ước mơ - Vững bước tương lai”.

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 Trao xe đạp đến học sinh phường Dương Nỗ 

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường vượt khó vươn lên trước khai giảng năm học mới. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 21 chiếc xe đạp (gồm 1 chiếc trao trực tiếp tại gia đình và 20 chiếc trao tại hội trường) cùng 100 suất quà thiết thực từ Co.opmart Huế cho 120 học sinh nghèo hiếu học.

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm CLB Tủ Chắp cánh tương lai cho biết, đây là năm thứ 5 liên tiếp chương trình được tổ chức nhằm đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước khai giảng. Sự hưởng ứng nhiệt tình từ các đơn vị tài trợ cùng sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương chính là động lực to lớn giúp chương trình duy trì thường niên, tiếp tục sứ mệnh chắp cánh ước mơ và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Đại diện các em học sinh thụ hưởng đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân. Đáp lại tấm lòng vàng của các đơn vị tài trợ, Ban Chấp hành Đoàn phường Dương Nỗ đã trao tặng Thư cảm ơn ghi nhận những đóng góp thiết thực của các tổ chức, cá nhân đồng hành.

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, tràn đầy niềm vui. Những phần quà và chiếc xe đạp mới không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trên con đường tri thức.

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Dương Nỗtrao quàxe đạptiếp sức đến trườngnâng bướcNguyễn Văn HùngTủ chắp cánh ước mơ
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