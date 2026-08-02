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Thể thao

Ra mắt Đội bóng đá đồng hương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh

ClockThứ Năm, 06/08/2026 20:10
HNN.VN - Tối 6/8, Hội đồng hương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt và làm lễ xuất quân Đội bóng đá đồng hương Huế (Đồng hương Huế FC), hướng tới tham dự Giải bóng đá Hội đồng hương toàn quốc năm 2026.

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 Lực lượng nòng cốt của Đồng hương Huế FC.

Đội bóng được thành lập với mục tiêu phát triển phong trào thể dục thể thao, tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng người Huế đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đại diện cộng đồng người Huế tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia các giải đấu phong trào, góp phần quảng bá hình ảnh con người Huế đoàn kết, nghĩa tình và giàu bản sắc văn hóa.

Tại lễ ra mắt, Đồng hương Huế FC giới thiệu ban lãnh đạo, ban huấn luyện, danh sách cầu thủ, trang phục thi đấu mùa giải 2026 và các nhà tài trợ đồng hành.

Theo đó, ông Tôn Thất Thịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Giám đốc điều hành; Ban huấn luyện gồm huấn luyện viên Đức Thiện, Huy Ken, Anh Tài, Ngọc Tín và Xuân Phú; lực lượng đội bóng quy tụ nhiều chân sút dạn dày kinh nghiệm thi đấu tại các sân chơi bóng đá phong trào chất lượng cùng một số cầu thủ trưởng thành từ các trung tâm đào tạo bóng đá chuyên nghiệp.

Theo kế hoạch, Đồng hương Huế FC sẽ tham dự Giải bóng đá Hội đồng hương toàn quốc năm 2026, diễn ra từ 9 - 23/8 tại sân PM Sport (thành phố Hồ Chí Minh).

Ở vòng bảng (bảng A), Đồng hương Huế FC lần lượt gặp các đội Thuận Thành – Cà Mau vào ngày 9/8, Prado Gia Lai ngày 11/8 và Hội đồng hương Thanh Hóa ngày 13/8. Với thông điệp “Đồng lòng – Kết nối – Vươn xa” và tinh thần “Cùng nhau vì màu cờ sắc áo Huế”, Đồng hương Huế FC đặt mục tiêu tạo dấu ấn chuyên môn tại giải đấu và trở thành cầu nối bền chặt giữa những người con xứ Huế xa quê.

PGS. TS. bác sĩ Trần Xuân Vĩnh – Chủ tịch Hội đồng hương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đây được xem là bước khởi đầu cho một mô hình hoạt động thể thao cộng đồng bài bản, góp phần xây dựng hình ảnh Hội đồng hương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đoàn kết, năng động và có sức lan tỏa mạnh hơn.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: bóng đáhội đồng hương huếĐồng hương Huế FCHội đồng hương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh
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