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Trao gần 750 suất quà cho đoàn viên, con đoàn viên người lao động

HNN.VN - Sáng 20/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế tổ chức chương trình trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2026 - 2027, kết hợp các hoạt động vui Tết Trung thu cho con đoàn viên. Đến dự có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

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Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế trao quà cho đoàn viên cho hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, ban tổ chức đã trao 455 suất hỗ trợ cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng, gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và một phần quà là bánh trung thu trị giá 100 nghìn đồng. Đồng thời, trao 292 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 419 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí của LĐLĐ thành phố.

 Trao tặng quà Tết Trung thu cho con đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn 

Cũng tại chương trình, các em còn được thưởng thức chương trình văn nghệ trung thu “Ánh trăng tuổi thơ - Kết nối yêu thương”, tham gia giao lưu “Vui hội Trung thu - nhận quà yêu thương” cùng nhiều hoạt động vui chơi, tạo không khí vui tươi, ấm áp trong dịp Tết Trung thu.

Theo bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, chương trình nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, động viên con đoàn viên, đoàn viên và người lao động trong dịp đầu năm học mới; qua đó tiếp tục thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức công đoàn đối với những trường hợp còn khó khăn.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Công đoànHuếtrao quàđoàn viên
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