Trao tặng 171 bộ máy vi tính cho các trường học khó khăn

Việc bổ sung thiết bị công nghệ góp phần tạo điều kiện để học sinh tiếp cận học liệu số, rèn luyện kỹ năng công nghệ.

Theo đó, Quỹ Thiện Tâm đồng hành cùng Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (Tập đoàn Vingroup) trao tặng 171 bộ máy vi tính, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho 10 trường học. Các trường được hỗ trợ gồm: THCS Hưng Lộc; TH&THCS Lộc Hòa; THCS An Bằng - Vinh An; TH&THCS Kim Đồng; THCS Trần Thúc Nhẫn; THCS Lê Quang Định; THCS Phong Mỹ; THCS Nguyễn Khoa Thuyên; THCS Phú Mậu và THCS Thủy Bằng.

Việc bổ sung thiết bị công nghệ góp phần tạo điều kiện để học sinh tiếp cận học liệu số, rèn luyện kỹ năng công nghệ, học ngoại ngữ, tìm hiểu khoa học, đồng thời phát triển năng lực tự học và sáng tạo, nhất là trong bối cảnh các trường đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đại diện các trường cho biết, sẽ quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích, ưu tiên phục vụ dạy và học; đồng thời hướng dẫn học sinh khai thác học liệu số an toàn, nâng cao ý thức về văn hóa số và bảo vệ thông tin cá nhân.