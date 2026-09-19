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ClockThứ Bảy, 19/09/2026 20:17

Mang Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

HNN.VN - Nhân dịp Tết Trung thu 2026, chiều 19/9, nhiều chương trình được tổ chức mang đến niềm vui và sự động viên cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

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 Hội doanh nhân nữ thành phố trao 100 suất quà cho bệnh Nhi đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Nguyễn Hiếu

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” lần thứ 66 mang không khí Trung thu đến với các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi và Khoa Nhi Ung bướu.

Chương trình do Hội Doanh nhân nữ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức. Các tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng 100 phần quà Trung thu góp phần tạo không khí vui tươi, giúp các em có thêm những khoảnh khắc thư giãn trong thời gian điều trị.

Cùng ngày, tại “Đêm hội Trăng rằm – Tiếp sức đến trường” diễn ra tại Nhà Văn hóa Cộng đồng, số 108 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, ban tổ chức trao 5 xe đạp, 5 máy tính và 100 phần quà gồm đồ dùng học tập cho 110 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.

Bà Đặng Thị Dương, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ thành phố cho biết, các hoạt động được tổ chức nhằm huy động sự chung tay của hội viên, doanh nghiệp và các đơn vị trong chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà được lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh, đồng thời tạo cơ hội để các em vui chơi, giao lưu trong dịp Trung thu.

 Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Minh Nguyên

Ở phường Phong Điền, Đoàn các cơ quan Đảng thành phố và Đoàn phường Phong Điền cũng phối hợp tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” năm 2026 dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban tổ chức đã trao 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng, gồm tiền mặt và dụng cụ học tập; đồng thời trao 100 phần quà cho các em thiếu nhi tham gia chương trình. Các em còn được giao lưu văn nghệ, gặp gỡ chị Hằng, chú Cuội, xem múa lân và phá cỗ Trung thu.

Chương trình có sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn các cơ quan Đảng thành phố, CLB Diễn đàn sinh viên, CLB Báo chí, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế), Công ty KJ...

Tối cùng ngày, UBND phường Thuận Hóa cũng tổ chức chương trình “Tuổi thơ vui cùng ánh trăng”.

Với sự tham gia của các em thiếu nhi cùng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn, chương trình mang đến không khí vui tươi trong dịp Tết Trung thu. Qua đó, địa phương mong muốn tạo điều kiện để trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, có thêm niềm vui trong ngày hội dành cho thiếu nhi.

Nguyễn Hiếu - Minh Nguyên - Phương Thảo
 Từ khóa:
Trung Thudoanh nhân nữBệnh việntrao quàtrăng rằm
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