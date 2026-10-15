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ClockThứ Sáu, 16/10/2026 14:06

Học viện Âm nhạc Huế chào đón 165 tân học sinh, sinh viên

HNN.VN - Sáng 16/10, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức chương trình Ngày hội Tân học sinh, sinh viên và Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 tại Nhà hát Sông Hương.

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Trao thưởng cho các sinh viên, học sinh đạt giải tại các cuộc thi, chương trình trong năm qua. 

Năm học 2026 - 2027, Học viện Âm nhạc Huế tuyển sinh 37 sinh viên hệ đại học và 128 học sinh hệ trung cấp. Đây là dấu mốc khởi đầu hành trình học tập, rèn luyện và theo đuổi đam mê âm nhạc của các tân học sinh, sinh viên trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp.

Phát biểu chào mừng, TS. Hà Mai Hương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế nhấn mạnh việc lựa chọn con đường nghệ thuật không chỉ là lựa chọn ngành học, nghề nghiệp mà còn là sự gắn bó với cái đẹp, sự sáng tạo và những giá trị văn hóa tinh thần. TS. Hà Mai Hương mong muốn các tân học sinh, sinh viên không ngừng trau dồi chuyên môn, rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần lao động nghiêm túc, đồng thời mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn và phát huy tư duy sáng tạo.

Theo TS. Hà Mai Hương, với truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Các thế hệ học trò đã đóng góp vào sự nghiệp giáo dục nghệ thuật, bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống cũng như phát triển đời sống âm nhạc đương đại. Mong rằng các tân học sinh, sinh viên sẽ tiếp nối truyền thống, góp phần làm rạng danh Học viện bằng nỗ lực và những thành quả trong học tập, nghề nghiệp.

TS. Hà Mai Hương trao tặng giấy khen cho thủ khoa tốt nghiệp Trung cấp.

Dịp này, Học viện trao bằng tốt nghiệp cho 23 sinh viên hệ đại học và 13 học sinh hệ trung cấp. Trong số sinh viên đại học tốt nghiệp, có 1 sinh viên ngành âm nhạc học, 1 sinh viên ngành sáng tác âm nhạc, 11 sinh viên ngành thanh nhạc, 3 sinh viên ngành biểu diễn nhạc cụ phương Tây, 1 sinh viên ngành piano và 6 sinh viên ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Chương trình đồng thời tuyên dương, khen thưởng các học sinh, sinh viên đạt giải tại các cuộc thi âm nhạc trong năm qua, ghi nhận quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện và phát triển năng lực nghệ thuật.

Thông qua chương trình, Học viện tiếp tục khẳng định vai trò đào tạo nguồn nhân lực âm nhạc, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống và thúc đẩy sự phát triển của đời sống văn hóa, nghệ thuật.

Phạm Phước Châu
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