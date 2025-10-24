Người được xướng tên tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2025

Công Minh (thứ 3 từ phải qua) và các bạn diễn

Kiên trì theo đuổi đam mê

Nguyễn Công Minh (nghệ danh Minh Zo) sinh năm 2002 tại xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đến với cây sáo một cách tình cờ sau khi nghe được một giai điệu sáo trên chương trình truyền hình. Không có giáo trình hay người hướng dẫn, Minh tự tìm các video để học cách đặt ngón, lấy hơi và luyện từng đoạn một. Từ những giai điệu đơn giản, Minh dần tự tin biểu diễn trong các hoạt động văn nghệ của trường.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Minh dành 2 năm học trung cấp và đăng ký thi vào Học viện Âm nhạc Huế. Năm 2022, với 26,5 điểm đầu vào, Minh trở thành thủ khoa đợt 1 trong kỳ thi tuyển sinh của Học viện Âm nhạc Huế. Tại Học viện, em được đào tạo bài bản về kỹ thuật hơi, độ ngân, cách xử lý từng câu nhạc và phong thái biểu diễn. Những buổi biểu diễn và giao lưu âm nhạc sinh viên giúp em làm quen với sân khấu, ánh sáng, tâm lý biểu diễn và cách xử lý tác phẩm.

Công Minh và cây sáo trúc đồng hành suốt hành trình theo đuổi âm nhạc

Trong suốt ba năm học, em luôn duy trì thành tích học tập tốt, giữ được nhịp luyện tập đều và hoàn thiện dần kỹ thuật sáo trúc. Những yếu tố này tạo nền tảng giúp Minh tự tin hơn khi bước vào các sân khấu lớn. ThS. Trần Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Âm nhạc Di sản truyền thống, nhận xét: “Minh là sinh viên có nền tảng kỹ thuật ổn định và ý thức rèn luyện rõ ràng. Minh luôn giữ được sự ổn định trong từng tác phẩm và biết cách chuẩn bị kỹ cho mỗi lần biểu diễn. Ở Minh có sự chủ động tìm hiểu và sửa lại những phần chưa trọn. Điều này giúp em tiến bộ đều và xử lý tác phẩm rõ ràng hơn theo thời gian”.

Tạo dấu ấn trên sân khấu lớn

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 diễn ra tại Nhà hát Lớn, TP. Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 50 tiết mục đơn ca và độc tấu cùng 135 tác phẩm mới sáng tác. Trong số 89 tiết mục được Hội đồng nghệ thuật lựa chọn trao giải, 15 tiết mục đoạt Huy chương Vàng.

Ở nội dung độc tấu nhạc cụ, Minh tham gia với tác phẩm “Nhớ về dòng sông” của tác giả Đinh Hà Linh. Đây là tác phẩm khó yêu cầu hơi ổn định và nhiều kỹ thuật khó như rung hơi, đánh lưỡi ép, reo lưỡi... Tiết mục của em được Hội đồng giám khảo đánh giá tốt về sắc thái, cách xử lý tác phẩm trọn vẹn, tinh tế.

Minh chia sẻ: “Ban đầu đi thi em không đặt nặng việc có giải. Em chỉ mong được thử sức trên một sân khấu lớn. Với một người trẻ như em, đứng ở đó đã là một điều rất quý. Khi được xướng tên nhận Huy chương Vàng, em bất ngờ và tự hào vì không nghĩ mình đạt được kết quả này”.

Sau khi trở về Huế, Minh tiếp tục duy trì lịch học và luyện tập. Cùng với các tác phẩm truyền thống, em thử kết hợp sáo trúc với ballad, acoustic và một số bản phối hiện đại để biểu diễn trong các không gian gần gũi với người trẻ. Bên cạnh việc biểu diễn trực tiếp, Minh còn đăng các sản phẩm luyện tập và bản phối mới của mình lên tiktok, facebook và youtube để tiếp cận nhiều khán giả hơn. Việc chia sẻ này giúp Minh kết nối với những bạn trẻ có chung đam mê, đồng thời tạo thêm động lực để em tiếp tục khám phá các hướng kết hợp mới cho tiếng sáo trúc.