Phường Thuận Hóa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổ dân phố 23 hiện có 512 hộ với 1.772 nhân khẩu và đây cũng là tổ dân phố được chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết của phường Thuận Hóa.

Các hộ dân tổ dân phố 23 nhận quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại ngày hội.

Tại ngày hội, người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhìn lại kết quả những việc đã làm và góp ý cho các hoạt động của khu dân cư trong thời gian tới.

Ban Công tác Mặt trận cùng nhiều ý kiến của người dân tham gia thảo luận tại ngày hội cũng bày tỏ mong muốn các chi hội, đoàn thể tiếp tục vận động bà con tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”, giữ gìn vệ sinh đường, kiệt và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những đóng góp của cán bộ và người dân tổ dân phố 23 trong xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí đề nghị Ban Công tác Mặt trận tiếp tục lắng nghe ý kiến của bà con, phát huy vai trò của các chi hội, đoàn thể trong vận động người dân tham gia việc chung, đồng thời quan tâm hỗ trợ những gia đình còn khó khăn.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao 20 phần quà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Hóa trao 10 phần quà cho các hộ dân. Tổ dân phố cũng biểu dương 8 cá nhân có nhiều đóng góp cho các hoạt động của khu dân cư.

Trong đợt thi đua phát động tại ngày hội, tổ dân phố 23 phấn đấu có trên 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tổ tiếp tục duy trì “Ngày Chủ nhật xanh”, vận động bà con hưởng ứng mô hình “Khung giờ yên tĩnh trong khu dân cư” và đặt mục tiêu các hộ có hoàn cảnh khó khăn đều được thăm hỏi, hỗ trợ vào dịp lễ, Tết.