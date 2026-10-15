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Giao lưu âm nhạc Việt - Nhật

HNN.VN - Chiều 15/10, Hội Hữu nghị Việt - Nhật thành phố phối hợp với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc Việt Nam - Nhật Bản, với sự tham gia của nghệ sĩ sáo Shakuhachi Tachibana Saburo cùng các nghệ sĩ, hội viên câu lạc bộ và sinh viên nhà trường.

Chàng trai trẻ đưa văn hóa Tà Ôi vào âm nhạc hiện đạiKể câu chuyện âm nhạc “Nhìn những mùa thu đi” giữa Hoàng cung HuếHân hoan cùng “Huế - Niềm tin và khát vọng”Những người trẻ sống với âm nhạcĐể di sản không chỉ là ký ức

 Nghệ sĩ sáo trúc Tachibana Saburo biểu diễn tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, TS. Đặng Phước Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cho biết, trong hơn 65 năm phát triển, nhà trường luôn chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt với các đối tác, tổ chức và bạn bè Nhật Bản. Bên cạnh hợp tác chuyên môn, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật là cầu nối góp phần tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Theo TS. Đặng Phước Hải, chương trình mang đến không gian giao lưu đa dạng, từ biểu diễn sáo trúc Nhật Bản, các ca khúc và tiết mục ngâm thơ về Huế đến những màn trình diễn của sinh viên. Qua đó, góp phần tạo thêm cơ hội giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ Nhật Bản, các tổ chức hữu nghị và thế hệ trẻ tại Huế.

Bà Đỗ Thị Mỹ Châu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật TP Huế cho biết, chương trình năm nay tiếp nối hoạt động giao lưu âm nhạc được tổ chức tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế vào ngày 8/3/2023. Sau những ấn tượng tốt đẹp từ lần gặp gỡ trước, nghệ sĩ Tachibana Saburo mong muốn trở lại Huế để tiếp tục giao lưu âm nhạc với sinh viên của trường.

Theo bà Đỗ Thị Mỹ Châu, việc chương trình được tổ chức trở lại không chỉ thể hiện sự tiếp nối trong hoạt động giao lưu văn hóa mà còn cho thấy tình cảm, sự tin tưởng và gắn kết giữa nghệ sĩ Nhật Bản, các tổ chức hữu nghị với Hội Hữu nghị Việt - Nhật TP. Huế và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Tại chương trình, nghệ sĩ Bảo Cường biểu diễn trống khai mạc, trong khi nghệ sĩ Tachibana Saburo mang đến những giai điệu sáo Shakuhachi giàu sức biểu cảm. Đặc biệt, tiết mục tưởng niệm cố Chủ tịch Hội Hữu nghị Okinawa - Việt Nam Kamata Takashi là một trong những nội dung mang ý nghĩa tri ân của chương trình.

 Các bạn sinh viên biểu diễn tại chương trình

Khán giả còn được thưởng thức các tiết mục âm nhạc như “Sakura Sakura”, “Diễm xưa”, “Trống cơm”, cùng những ca khúc “Thương về xứ Huế”, “Huế thương”, “Đất nước tình yêu” do hội viên Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế và sinh viên thể hiện. Các tiết mục ngâm thơ, biểu diễn guitar và nhảy hiện đại cũng góp phần tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, kết hợp nét truyền thống với sức trẻ.

Thông qua chương trình, các đơn vị tổ chức mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, tăng cường sự hiểu biết giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị và cơ sở giáo dục trong kết nối giao lưu văn hóa quốc tế tại Huế.

Phạm Phước Châu
 Từ khóa:
âm nhạcsáo trúcĐại họcY - DượcHaikuViệt - NhậtViệt NamNhật Bảngiao lưusinh viên
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