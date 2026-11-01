Gắn Ngày hội Đại đoàn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam, lan tỏa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Đồng chí Nguyễn Chí Tài chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 10, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chương trình công tác bám sát nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nổi bật là triển khai Cuộc vận động "Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng"; tổ chức Liên hoan văn hóa, văn nghệ "Bài ca đại đoàn kết" thu hút hơn 38.000 lượt tương tác; vận động 312 hộ dân tham gia các mô hình "Hiến đất mở đường", với tổng diện tích hiến trên 56.489m2. Trong Tháng cao điểm "Vì Người nghèo" năm 2026, tiếp nhận và đăng ký số tiền ủng hộ hơn 17,5 tỷ đồng; phân bổ hàng tỷ đồng hỗ trợ mua sách giáo khoa cho học sinh nghèo và triển khai xây dựng, sửa chữa nhiều Nhà đại đoàn kết…

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài biểu dương những nỗ lực, kết quả toàn diện mà hệ thống Mặt trận và các đoàn thể đã đạt được trong tháng qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2026, đồng chí yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình đề ra, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài chỉ đạo việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 phải được gắn kết đồng bộ với Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa - Đại đoàn kết, thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Ngày hội cần được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức theo hướng hướng về cơ sở, khu dân cư, đảm bảo trang trọng, thiết thực và lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Thông qua các hoạt động của Ngày hội, hệ thống Mặt trận các cấp cần lồng ghép các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiết thực cho người nghèo, các gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Yêu cầu tập trung hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm khác như: Tháng cao điểm vì người nghèo; 3 cuộc vận động lớn của MTTQ: Hiến đất mở đường, thực hiện nếp sống văn minh tang lễ; "Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng"...