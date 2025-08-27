“Gieo hạt giống” từ tình yêu âm nhạc

Nhạc sĩ Thùy Phương (thứ 2 trái sang) nhận giải Ba cuộc thi sáng tác “Bài ca Thống nhất”

Sinh ra trong một gia đình không làm nghệ thuật, nhưng từ nhỏ Thùy Phương đã say mê những phím đàn organ. Vào lớp 10, cô gái nhỏ mê thêm guitar và nhanh chóng thành thạo nhạc cụ này. Giờ đây, bên cạnh việc giảng dạy tại trường, chị còn mở lớp dạy piano, guitar, thanh nhạc cho đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ lên bốn đến các bác đã ngoài lục tuần. Với chị, âm nhạc không chỉ dừng lại ở những nốt nhạc, mà còn là hạt giống nuôi dưỡng tâm hồn. Trong từng giờ dạy, chị không chỉ truyền đạt kỹ năng, mà còn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước qua những bài hát, những câu chuyện về văn hóa và con người Việt Nam.

Mãi đến năm 2020, Thùy Phương mới bắt đầu sáng tác, từ lý do rất giản dị - vào những dịp lễ, hội của trường, học sinh ít có ca khúc mới để biểu diễn. Vậy là chị viết nhạc, những bài hát riêng cho sự kiện như viết cho các em nhỏ với những âm tiết nhẹ nhàng, dễ hát, dễ nhớ và phù hợp tâm hồn lứa tuổi học trò. Những sáng tác đầu tiên ấy đã nhẹ nhàng lan tỏa rồi lặng lẽ được ghi nhận, không chỉ giúp học trò thêm yêu âm nhạc, mà còn khơi dậy trong các em niềm tự hào về mái trường, quê hương và đất nước.

Cũng trong năm này, chị lần đầu tham gia một cuộc thi sáng tác ca khúc thiếu nhi và giành giải Nhất. Nhạc sĩ Văn Đình, giám khảo cuộc thi, đã về tận trường để quay và khuyến khích chị gia nhập Hội Âm nhạc TP. Huế. Sau khi vào hội, dù dịch COVID-19 bùng phát, chị vẫn không ngừng sáng tác. Những ca khúc phòng, chống dịch của chị không tiêu cực, trái lại còn mang sắc thái tươi vui, truyền năng lượng tích cực, được nhiều người đón nhận. Bởi chị quan niệm, âm nhạc cũng là một liều thuốc tinh thần giúp con người vững vàng vượt qua thử thách. Hai năm sau, chị đoạt giải Nhì cuộc thi sáng tác “Tôi yêu Huế”.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn khi chị được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Cùng năm, chị nhận giải C Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô; giành giải Ba cuộc vận động sáng tác “Bài ca Thống Nhất” do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức (cuộc thi không có giải Nhất). Những tác phẩm của chị trong giai đoạn này không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là thông điệp về sự gắn kết, niềm tin và gắn chặt với tình yêu Tổ quốc.

Mới đây, chị là một trong 10 ca/nhạc sĩ được chọn tham gia Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đêm dừng chân tại đảo Sinh Tồn, xúc động trước tình cảm và hoàn cảnh của những chiến sĩ tuổi mười tám, đôi mươi, chị viết ca khúc “Trường Sa miền nhớ” ngay trong đêm. Nhạc sĩ Xuân Minh hỗ trợ hòa âm, thu âm ngay trên tàu. Ngày hôm sau, bài hát được biểu diễn lần đầu trước các chiến sĩ và người dân trên đảo, nhận được sự hưởng ứng và đồng cảm đặc biệt. Bài hát chạm đến trái tim người nghe với âm hưởng là cảm nhận sâu đậm về ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ “Tổ quốc”.

Từ lớp học nhỏ, nơi tiếng đàn vang lên mỗi chiều, hay trên chuyến tàu vượt sóng gió ra Trường Sa, âm nhạc của Thùy Phương luôn mang một sợi chỉ đỏ, đó là tình yêu quê hương, yêu con người, yêu Tổ quốc. Và, những thành công là nguồn động lực giúp chị vượt qua mọi khó khăn, bền bỉ sáng tác và giảng dạy. Với chị, âm nhạc không chỉ là nghề, mà còn là sứ mệnh. Mỗi bài hát, mỗi giờ dạy với chị là cơ hội được gieo trồng những hạt giống từ tình yêu âm nhạc, để một ngày nào đó, sẽ nảy mầm thành tình yêu quê hương trong mỗi trái tim người nghe.