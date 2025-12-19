  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 19/12/2025 13:23

“Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh mới”

HNN.VN - Đó là chủ đề của Hội thảo Khoa học sinh viên luật toàn quốc lần thứ I năm 2025, do Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam phối hợp với các Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 19/12.

Tiết kiệm, chống lãng phí từ thực tiễn đầu tư công ở HuếKhai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu trên địa bàn thành phố HuếGiải pháp đưa sản phẩm chủ lực địa phương phát triển thành sản phẩm quốc gia Dữ liệu - Động lực cho đổi mới sáng tạo toàn cầuTiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học-giáo dục giữa Việt Nam và Ba Lan

Đại biểu tham luận tại hội thảo 

Hội thảo thu hút sự tham gia của sinh viên, nhà nghiên cứu đến từ các cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Sức lan tỏa của hội thảo được thể hiện qua hơn 430 tóm tắt và 331 bài viết toàn văn được gửi về từ sinh viên tại các cơ sở đào tạo luật trên khắp cả nước. Từ đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn 220 bài viết tiêu biểu để công bố trong kỷ yếu tóm tắt, chia theo ba khu vực Bắc - Trung - Nam.

Trên cơ sở thời lượng và điều kiện tổ chức, hội thảo tiến hành 1 phiên chung và 3 phiên chuyên đề, với 18 tham luận được trình bày trực tiếp và trực tuyến. Nội dung hội thảo tập trung thảo luận bốn nhóm chủ đề lớn: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số; Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh; Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn; Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Hội thảokhoa họcsinh viêntoàn quốclần thứ nhấtnăm 225
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025)
Giá trị trường tồn của “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”

Ra đời trong thời khắc lịch sử đặc biệt, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tác động đến sâu thẳm lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc...

Giá trị trường tồn của “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”
Hành trình khơi mở tiềm năng của sinh viên

Vượt qua 9 đội thi tại vòng bán kết và 6 đội thi xuất sắc tại vòng chung kết, dự án “RES-AI.EDU - Hệ sinh thái văn hóa nghiên cứu và công bố học thuật” của nhóm giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã chinh phục ban giám khảo và giành giải Nhất cuộc thi “Giải pháp Đổi mới sáng tạo Đại học Huế, lần thứ Nhất - năm 2025”, do Đại học Huế tổ chức ngày 28/11 vừa qua.

Hành trình khơi mở tiềm năng của sinh viên
Huế trước thách thức phát triển đô thị và bảo tồn di sản

Từng là kinh đô dưới Triều Nguyễn, trải qua các gia đoạn lich sử, đến nay, Huế được xem là đô thị hiếm hoi, hội tụ các loại hình kiến trúc dân gian, cung đình, thuộc địa và hiện đại; phát triển hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và văn hóa, tạo nên bản sắc riêng có.

Huế trước thách thức phát triển đô thị và bảo tồn di sản

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top