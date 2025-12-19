“Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh mới”

Đại biểu tham luận tại hội thảo

Hội thảo thu hút sự tham gia của sinh viên, nhà nghiên cứu đến từ các cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Sức lan tỏa của hội thảo được thể hiện qua hơn 430 tóm tắt và 331 bài viết toàn văn được gửi về từ sinh viên tại các cơ sở đào tạo luật trên khắp cả nước. Từ đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn 220 bài viết tiêu biểu để công bố trong kỷ yếu tóm tắt, chia theo ba khu vực Bắc - Trung - Nam.

Trên cơ sở thời lượng và điều kiện tổ chức, hội thảo tiến hành 1 phiên chung và 3 phiên chuyên đề, với 18 tham luận được trình bày trực tiếp và trực tuyến. Nội dung hội thảo tập trung thảo luận bốn nhóm chủ đề lớn: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số; Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh; Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn; Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).