Thứ Sáu, 19/12/2025 13:23 (GMT+7)
“Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh mới”
HNN.VN - Đó là chủ đề của Hội thảo Khoa học sinh viên luật toàn quốc lần thứ I năm 2025, do Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam phối hợp với các Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 19/12.
|Đại biểu tham luận tại hội thảo
Hội thảo thu hút sự tham gia của sinh viên, nhà nghiên cứu đến từ các cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Sức lan tỏa của hội thảo được thể hiện qua hơn 430 tóm tắt và 331 bài viết toàn văn được gửi về từ sinh viên tại các cơ sở đào tạo luật trên khắp cả nước. Từ đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn 220 bài viết tiêu biểu để công bố trong kỷ yếu tóm tắt, chia theo ba khu vực Bắc - Trung - Nam.
Trên cơ sở thời lượng và điều kiện tổ chức, hội thảo tiến hành 1 phiên chung và 3 phiên chuyên đề, với 18 tham luận được trình bày trực tiếp và trực tuyến. Nội dung hội thảo tập trung thảo luận bốn nhóm chủ đề lớn: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số; Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh; Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn; Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Tin, ảnh: Hoàng Triều