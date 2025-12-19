  • Huế ngày nay Online
Kết nối và lan tỏa đam mê nghiên cứu khoa học

HNN.VN - Sáng 19/12, Trường Đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế tổ Hội thảo Quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ năm 2025.

BTC Hội thảo trao thư cảm ơn cho GS.TS. Đinh Quang Khiếu (bên trái)

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu xây dựng một diễn đàn học thuật uy tín, tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu trẻ trình bày những kết quả nghiên cứu mới, trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đồng thời tăng cường kết nối và hợp tác trong hoạt động nghiên cứu. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ nghiên cứu trẻ học hỏi từ các nhà khoa học giàu kinh nghiệm, qua đó từng bước hoàn thiện tư duy nghiên cứu và định hình định hướng phát triển khoa học lâu dài cho bản thân.

Hội thảo năm nay có sự tham gia của các nhà khoa học, đông đảo giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học đến từ nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu như Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Quảng Bình, các trường đại học thành viên của Đại học Huế tham gia. Sự góp mặt của nhiều đơn vị đã tạo không khí học thuật sôi nổi, khẳng định uy tín và sức lan tỏa của hội thảo.

Năm nay, Ban Tổ chức hội thảo đã tiếp nhận 36 công trình khoa học. Sau quá trình phản biện nghiêm túc và khách quan, 30 công trình tiêu biểu đã được lựa chọn để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN do Nhà xuất bản Đại học Huế phát hành. Hội thảo cũng có sự góp mặt của GS.TS. Đinh Quang Khiếu, Trưởng khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế với chủ đề "Giải Nobel hóa học 2025 và vật liệu MOFS", thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học nghiên cứu về hóa học và vật liệu.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế, Ban Tổ chức kì vọng hội thảo trở thành diễn đàn để các nhà nghiên cứu trao đổi tri thức, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ nghiên cứu trẻ, nuôi dưỡng khát vọng vươn tới những đỉnh cao khoa học trong tương lai.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
