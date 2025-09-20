Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học-giáo dục giữa Việt Nam và Ba Lan

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ba Lan (1950-2025), Đại sứ quán Việt Nam, Đại học Tổng hợp Warsaw, Viện Khoa học Địa chất – Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, Hội Khoa học công nghệ Việt Nam và Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tại Ba Lan đồng tổ chức Hội thảo khoa học Việt Nam-Ba Lan với chủ đề “Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Đại học Tổng hợp Warsaw và Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Tham dự hội thảo có: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan Andrzej Szeptycki, Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Warsaw Aloizy Nowak và các học giả, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, sinh viên Ba Lan và Việt Nam.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo, Đại sứ Việt Nam Hà Hoàng Hải đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo đối với sự phát triển hợp tác khoa học và giáo dục, một trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống và rất quan trọng giữa Việt Nam và Ba Lan; đồng thời nhấn mạnh, đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ba Lan.

Đại sứ Hà Hoàng Hải ghi nhận và cảm ơn Đại học Tổng hợp Warsaw, Hiệu trưởng Alojzy Nowak về sự hợp tác gắn bó lâu dài và hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhờ đó nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam của trường đã trở thành những nhà khoa học, lãnh đạo các bộ, ngành, đại biểu Quốc hội của Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Hà Hoàng Hải cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Đại học Tổng hợp Warsaw vì sự đón tiếp nồng hậu dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ba Lan đầu năm nay và có bài giảng tại trường về tiềm năng hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học giữa hai nước. Đại sứ tin tưởng quan hệ hợp tác truyền thống và tình hữu nghị của Đại học Tổng hợp Warsaw đối với Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt sau khi hai bên ký kết Hiệp định khung mới về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

Đại sứ Hà Hoàng Hải bày tỏ sự ủng hộ các dự án hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước, kế hoạch khôi phục hoạt động của Ủy ban liên chính phủ về Hợp tác Khoa học như là nền tảng để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thảo luận về các sáng kiến chung, cũng như dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Nhiệt đới Ba Lan-Việt Nam do Giáo sư Anna Wysocka – một người bạn thân thiết của Việt Nam chủ trì.

Đại sứ hy vọng hai bên sẽ hợp tác trong nhiều sáng kiến chung khác, trong đó có việc mở ngành Việt Nam học tại Đại học Tổng hợp Warsaw trong tương lai gần.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên đã ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa hai nước nói chung và lĩnh vực hợp tác nghiên cứu về địa chất, môi trường nói riêng, một lĩnh vực mà Việt Nam rất quan tâm, cũng là thế mạnh của Ba Lan và là một trong bốn lĩnh vực hợp tác thành công nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên bày tỏ tin tưởng, với nền tảng hợp tác vững chắc được vun đắp trong suốt 75 năm qua, cùng với quyết tâm của các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và các nhà khoa học hai nước, quan hệ hợp tác khoa học-giáo dục giữa Việt Nam và Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững đúng như tinh thần của Tuyên bố chung Việt Nam-Ba Lan về nâng tầm quan hệ song phương được thông qua trong chuyến thăm chính thức Ba Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại hội thảo, Đại sứ Hà Hoàng Hải và Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên đã trao kỷ niệm chương tặng các nhà khoa học Ba Lan và Việt Nam vì những đóng góp quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa hai nước.