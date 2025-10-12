Dữ liệu - Động lực cho đổi mới sáng tạo toàn cầu

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nhân công nghệ đang sinh sống ở nhiều quốc gia

Hội thảo tập trung vào các chủ đề lớn đang định hình nền kinh tế số toàn cầu như: Ứng dụng khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) cho đổi mới sáng tạo; Chính sách, hạ tầng và thị trường dữ liệu; Nhân lực và công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Chính sách và đầu tư cho kinh tế dữ liệu.

Các chuyên gia đến từ Pháp, Đức, Canada, Singapore, Bỉ… mang đến những góc nhìn quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm triển khai và quản trị dữ liệu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ y tế, năng lượng, giáo dục cho đến công nghiệp sáng tạo. Theo đó, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để định hình một chiến lược quốc gia về kinh tế dữ liệu, khi hạ tầng số và nguồn nhân lực công nghệ đang phát triển nhanh chóng.

Trao đổi bên lề hội thảo

Hội thảo còn có không gian trưng bày công nghệ của các startup trong lĩnh vực xử lý, thu thập và phân tích dữ liệu, cùng chương trình networking kết nối chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong tham luận, các chuyên gia chia sẻ nhiều chủ đề chuyên sâu như: “Trung tâm dữ liệu - động lực cho chuyển đổi số và thách thức về kinh tế, môi trường”, “Ứng dụng học liên kết trong bảo mật dữ liệu y sinh”, “Chiến lược quốc gia cho nguồn dữ liệu mã nguồn mở trong phát triển AI”, hay “Blockchain - nền tảng hình thành dữ liệu tin cậy trong chuyển đổi số doanh nghiệp”…

Theo các đại biểu, để phát triển kinh tế dữ liệu hiệu quả, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước - doanh nghiệp - viện nghiên cứu - chuyên gia, giống như các mô hình quốc tế thành công như BDVA (EU), Data.gov (Mỹ) hay AI Singapore. Mạng lưới VDEN được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối tri thức, tập hợp sáng kiến, và triển khai các dự án dữ liệu mang tầm khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hành trình đổi mới sáng tạo của Việt Nam.