CheckNow đạt giải Ba chung kết Khởi nghiệp Quốc gia

HNN.VN - Chiều 20/12, tại Hà Nội, Vòng chung kết Chương trình Phát triển dự án Khởi nghiệp Quốc gia năm 2025 đã diễn ra trong khuôn khổ Festival Khởi nghiệp Quốc gia 2025.

CheckNow lọt Top 10 dự án vào chung kết Khởi nghiệp Quốc giaCheckNow lọt Top 20 Dự án xuất sắc Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2025

 

 Giới thiệu tính năng ưu việt của dự án Checknow cho khách hàng

Tại vòng chung kết, dự án CheckNow - Ứng dụng quản lý theo thời gian thực của Công ty CP Công nghệ số NextGen, đơn vị khởi nghiệp đến từ Huế, đã có phần trình bày thuyết phục và được ban tổ chức trao giải Ba chung cuộc. Vòng chung kết năm nay quy tụ 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc, tiêu biểu trong toàn quốc, được tuyển chọn qua nhiều vòng đánh giá.

Theo đại diện Công ty CP Công nghệ số NextGen, dự án CheckNow được hình thành từ thực tiễn quản lý tại nhiều doanh nghiệp xây dựng, sản xuất và dịch vụ, nơi vẫn còn tồn tại những khó khăn trong công tác quản lý nhân sự, điều hành sản xuất và kiểm soát tài sản. Xuất phát từ nhu cầu đó, nền tảng CheckNow được xây dựng theo hướng tích hợp nhiều công nghệ trên một ứng dụng duy nhất, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn trong môi trường làm việc có tính biến động cao.

Phần mềm ứng dụng các công nghệ như Camera AI, nhận diện khuôn mặt (Face ID) để hạn chế gian lận chấm công, đồng thời cung cấp dữ liệu và báo cáo theo thời gian thực, giúp nhà quản lý kịp thời nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định điều hành phù hợp. Bên cạnh đó, giao diện thân thiện, dễ triển khai được xem là lợi thế của CheckNow, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ - nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế nhưng còn hạn chế về nguồn lực công nghệ.

Nhóm thực hiện dự án CheckNow tại cuộc thi chung kết 

Tại vòng chung kết, hội đồng giám khảo cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công nghệ xử lý dữ liệu, khả năng mở rộng và định hướng phát triển sản phẩm. Trên cơ sở đó, nhóm dự án cho biết CheckNow có thể được ứng dụng linh hoạt cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, không chỉ trong lĩnh vực xây dựng mà còn ở các ngành nghề sản xuất, dịch vụ có nhu cầu quản lý lao động và vận hành theo thời gian thực.

Việc CheckNow đạt giải Ba tại vòng chung kết Chương trình Phát triển dự án Khởi nghiệp Quốc gia năm 2025 là dấu mốc ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo của nhóm khởi nghiệp trẻ Huế, đồng thời cho thấy sự tham gia ngày càng rõ nét của thành phố Huế trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên phạm vi cả nước.

Hải Thuận
