Giải pháp đưa sản phẩm chủ lực địa phương phát triển thành sản phẩm quốc gia

HNN.VN - Chiều 21/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo: "Giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ nhân lực nghiên cứu, kỹ thuật và quản trị doanh nghiệp để ứng dụng và làm chủ công nghệ cao, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chủ lực trên địa bàn thành phố, hướng tới phát triển sản phẩm quốc gia". Trong đó, tập trung bàn các giải pháp đưa sản phẩm chủ lực tinh dầu tràm Huế trở thành sản phẩm quốc gia.

 Cần các giải pháp về công nghệ, năng suất, tiêu chuẩn chất lượng, thị trường... để đưa sản phẩm tinh dầu tràm Huế trở sản phẩm quốc gia

Thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (nay là thành phố Huế), ngày 15/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các sản phẩm chủ lực thuộc nhóm đặc sản địa phương, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giai đoạn 2022-2025 và các giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn thành phố với 28 sản phẩm. Cũng trên cơ sở tại hội thảo tham vấn ý kiến để lựa chọn sản phẩm chủ lực của thành phố để đề xuất sản phẩm quốc gia do Sở KH&CN phối hợp với Vụ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ vào cuối năm 2023, Sở KH&CN đã chọn sản phẩm dầu tràm Huế để đề xuất sản phẩm quốc gia.

Tinh dầu tràm Huế không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Sản phẩm được phân phối qua các kênh bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại, thương mại điện tử. Tinh dầu tràm Huế đã được cấp Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý vào năm 2020 (Quyết định số 4656/QĐ-SHTT), giúp khẳng định nguồn
gốc và chất lượng sản phẩm. Nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đã tạo được uy tín trên thị trường.

Theo định hướng phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030, mục tiêu của địa phương là đưa tinh dầu tràm Huế trở thành sản phẩm quốc gia đại diện cho giá trị văn hóa và chất lượng của Việt Nam, sánh ngang với các sản phẩm đặc trưng của các địa phương khác. Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các sở, ngành, chuyên gia cho rằng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: Nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển thị trường và thương hiệu; bảo tồn và phát triển bền vững; hợp tác và chính sách hỗ trợ.

 Tạo vùng nguyên liệu cây tràm gió ổn định, chất lượng góp phần đưa tinh dầu tràm Huế trở sản phẩm quốc gia

Để trở thành sản phẩm quốc gia, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu như: Sản xuất trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, có khả năng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; có quy mô lớn, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao, có khả năng thay thế hàng hóa nhập khẩu hoặc mang lại giá trị xuất khẩu, có tác động lan tỏa, tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội hoặc quốc phòng an ninh. 

Từ các tiêu chí đặt ra, hội thảo cũng tập trung trao đổi, phân tích, đề xuất một số nội dung liên quan như: Ứng dụng giải pháp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dầu tràm, hướng đến phát triển sản phẩm quốc gia; thực trạng sản xuất kinh doanh tinh dầu tràm trên địa bàn thành phố Huế; ứng dụng công nghệ và quy trình sản xuất tiên tiến để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng tinh dầu tràm Huế; hiệu quả của việc ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây tràm gió.

HOÀI THƯƠNG
tinh dầu tràm Huế
