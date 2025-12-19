Khởi động nhiệm vụ thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực y tế trong phòng, chống HIV/AIDS và bệnh lao

Tư vấn, xét nghiệm HIV/AIDS cho người dân

Phát biểu khai mạc hội thảo, BSCKII. Thái Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) cho biết, Huế là một trong sáu thành phố trực thuộc Trung ương, có hệ thống y tế tương đối hoàn chỉnh, được tổ chức đồng bộ từ tuyến cơ sở đến chuyên sâu. Hệ thống này cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân cũng như yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và bệnh lao, TP. Huế đã xây dựng được mô hình tổ chức chặt chẽ, với CDC Huế là đơn vị đầu mối về HIV/AIDS, Bệnh viện Phổi giữ vai trò nòng cốt trong phòng, chống lao. Tại 9 Trung tâm Y tế trên địa bàn đều bố trí cán bộ chuyên trách, được đào tạo và tập huấn bài bản, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng công tác phòng, chống hai bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Tuy nhiên, theo BSCKII. Thái Văn Tuấn, trước yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức hệ thống y tế, mở rộng dịch vụ, kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, vấn đề đào tạo, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực y tế đang đặt ra nhiều thách thức. Đặc biệt, trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và bệnh lao, việc tối ưu hóa nguồn nhân lực có ý nghĩa then chốt, quyết định đến hiệu quả can thiệp và tính bền vững của các chương trình.

Nhiệm vụ “Thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực cho hệ thống y tế Việt Nam, tập trung vào phòng, chống HIV/AIDS và bệnh lao” được triển khai như giai đoạn tiếp theo của Dự án “Thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực trong phòng, chống HIV/AIDS để đạt mục tiêu 90-90-90”, kết thúc vào tháng 12/2023. Nhiệm vụ hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả và hiệu suất của hệ thống y tế quốc gia trong ứng phó với HIV, lao và các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khác, thông qua việc tăng cường quản lý nguồn nhân lực dựa trên bằng chứng khoa học.

Kết luận hội thảo, lãnh đạo CDC Huế khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Phổi, 2 Trung tâm Y tế Thuận Hóa và Hương Thủy cùng các đơn vị liên quan để triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ, đúng quy định, góp phần nâng cao năng lực quản lý nguồn nhân lực và hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS, bệnh lao trên địa bàn thành phố.