Khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu trên địa bàn thành phố Huế

HNN.VN - Sáng 27/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN tổ chức hội thảo "Khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu trên địa bàn thành phố Huế". Qua đó, tăng cường nhận thức, năng lực và sự kết nối trong việc khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu - một trong những nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo của thành phố Huế giai đoạn mới.

Cần làm rõ cơ chế quyền sở hữu trí tuệ từ nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nướcSở hữu trí tuệ - Chìa khóa nâng tầm sản phẩm HuếPhổ biến pháp luật về hành vi vi phạm hàng giả, không rõ nguồn gốc, quyền sở hữu trí tuệ

 Sản phẩm thủ công từ cỏ bàng vươn xa, được khách hàng trong và ngoài nước đón nhận 

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có hơn 2.700 đơn đăng ký nhãn hiệu, trong đó hơn 1.800 nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ; có 74 nhãn hiệu tập thể, 9 nhãn hiệu chứng nhận và 4 chỉ dẫn địa lý được ghi nhận, gồm: Tinh dầu tràm Huế, Nón lá Huế, Thanh trà Huế và Hoàng mai Huế.

Kết quả này không chỉ thể hiện sự gia tăng về lượng, mà khẳng định sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc coi nhãn hiệu là "tài sản", là "công cụ cạnh tranh" trong phát triển kinh tế và xây dựng thương hiệu địa phương. Đặc biệt, nhiều sản phẩm đặc trưng của Huế đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước và từng bước vươn ra quốc tế, như Mè xửng Thiên Hương, Trà cung đình Huế, Tinh dầu tràm Huế, Thanh trà Huế... 

Cùng với đó, Sở KH&CN đã hỗ trợ triển khai tem truy xuất nguồn gốc điện tử cho một số sản phẩm chủ lực, bước đầu hỗ trợ số hóa và quản lý chuỗi giá trị sản phẩm, làm nền tảng quan trọng để đưa các thương hiệu Huế tiến xa hơn trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở KH&CN Trần Thị Thùy Yên cho rằng, phát triển giá trị nhãn hiệu không chỉ là việc đăng ký, bảo hộ, mà còn là quá trình quản trị, quảng bá và thương mại hóa hiệu quả sản phẩm. Thành phố Huế xác định rõ đây là một phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, được cụ thể hóa trong Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 295/KH-UBND của UBND thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. 

Hội thảo cũng tập trung vào các nhóm giải pháp nhằm khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu tại địa phương: Nâng cao hiệu quả quản lý và bảo hộ nhãn hiệu; xây dựng và khẳng định giá trị cốt lõi của nhãn hiệu; đẩy mạnh truyền thông và tiếp thị đa kênh (chuyển đổi số); mở rộng và phát triển nhãn hiệu bền vững. Sở KH&CN cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi nhất để các ý tưởng, sản phẩm, thương hiệu của Huế được phát triển bền vững, gắn giá trị tri thức với giá trị văn hóa và con người Huế.

HOÀI THƯƠNG
