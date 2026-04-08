Hương Trà: Tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ

HNN.VN - Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2026 được UBND phường Hương Trà phát động vào sáng 11/4. Hoạt động nhằm cụ thể hóa việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước.

 Tranh tài tại giải bơi truyền thống sau lễ phát động

Tai nạn đuối nước ở trẻ em hiện nay vẫn đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do sự chủ quan, thiếu kỹ năng của trẻ em và sự lơ là trong quản lý, giám sát của người lớn.

Đối với phường Hương Trà, do đặc thù địa bàn có nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên công tác phòng, chống đuối nước (PCĐN) cho trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm cũng như đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng đến tổ chức các hoạt động dạy bơi, phổ cập bơi cho trẻ.

Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế; điều kiện cơ sở vật chất, kỹ năng phòng tránh của trẻ chưa đồng đều; nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước vẫn còn tiềm ẩn.

Bà Nguyễn Thị Huy, Phó Chủ tịch UBND phường cho hay, chương trình là lời kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, phòng ban hữu quan và cộng đồng cùng chung tay xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ, thông qua triển khai một số hoạt động, như: tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức dạy bơi, phổ cập các kỹ năng: bơi, xử lý tình huống, an toàn trong môi trường nước; lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng PCĐN vào chương trình giảng dạy, sinh hoạt ngoại khóa; tăng cường quản lý, giám sát trẻ em; chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ cao; tổ chức các mô hình “điểm vui chơi an toàn”, các lớp dạy bơi miễn phí…

Ngay sau lễ phát động đã diễn ra Giải bơi, giải điền kinh truyền thống học sinh các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao phường lần I. Tại giải, hơn 300 VĐV đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tranh tài các nội bơi ếch, bơi tự do, bơi tiếp sức tự do 4x50m, chạy, nhảy cao và nhảy xa.

HÀN ĐĂNG
