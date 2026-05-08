Sẽ hoàn tất trồng mới gần 100 cây chà là chết khô dọc tuyến Quốc lộ 1 trước ngày 30/7

HNN.VN - Chiều 14/5, đại diện chính quyền 2 phường Kim Trà, Hương Trà thông tin đã làm việc với đơn vị thi công để có phương án khắc phục số cây chà là chết khô trồng dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn 2 địa phương này.

Kiểm tra, khắc phục cây xanh bị chết

 Nhiều cây chà là chết khô, sinh trưởng kém dọc tuyến Quốc lộ 1

Trước đây, UBND thị xã Hương Trà (cũ) bố trí 2 tỷ đồng trồng mới 199 cây chà là dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua các địa phương nói trên. Đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Xây dựng vận tải Việt Thắng (Cty Việt Thắng). Tuy nhiên, qua thời gian ngắn hết hạn bảo hành (cuối năm 2025), số chà là trên tuyến đường này xảy ra tình trạng chết khô, sinh trưởng kém trên diện rộng.

Từ thực trạng này, chính quyền 2 phường Kim Trà, Hương Trà, Cty Việt Thắng có buổi kiểm tra thực tế hiện trạng, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của số cây chà là nói trên.

Qua kiểm đếm, số lượng cây chà là chết khô trên địa bàn phường Hương Trà là 30 cây, trên địa bàn phường Kim Trà là 60 cây, trong đó 55 cây chết khô, 5 cây còn lại sinh trưởng kém. “Nguyên nhân cây chết, sinh trưởng kém có thể do trồng chưa đúng kỹ thuật”, ông Nguyễn Xuân Khanh, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kim Trà cho hay.

Tại buổi làm việc, các bên đã thống nhất phương án: Cty Việt Thắng chuẩn bị cây chà là mới đảm bảo đủ số lượng, chủng loại, đúng quy chuẩn thiết kế để trồng thay thế số cây chết, sinh trưởng kém theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt.

“Hiện, công ty đã đặt mua ở Sa Đéc số chà là mới và mua dôi ra thêm 10 cây để dự phòng nếu số chà là thay thế không phát triển được”, ông Nguyễn Tăng Việt, Giám đốc Cty Việt Thắng cho hay.

Về thời điểm hoàn thành, do đang vào mùa nắng nóng nên để đảm bảo số cây trồng thay thế sinh trưởng tốt, ông Nguyễn Tăng Việt cũng đề nghị lùi thời gian vào cuối tháng 7/2026, thay vì trước ngày 30/6 như yêu cầu trước đó của các địa phương.

Vào mùa nắng nóng, tình trạng cây xanh chết hàng loạt rất dễ xảy ra, vừa gây lãng phí nguồn lực, vừa làm mất mỹ quan đô thị. “Trong thời điểm chờ đơn vị thi công trồng cây thay thế, chúng tôi sẽ cử lực lượng thường xuyên tưới nước, chăm sóc số chà là còn lại nhằm hạn chế cây chết”, đại diện chính quyền 2 phường Kim Trà, Hương Trà cho hay.

HÀN ĐĂNG
Thay thế cây xanh bị chết tại Khu tái định cư B5

Trước tình trạng cây xanh bị chết hàng loạt, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 yêu cầu nhà thầu thi công phải hoàn thành thay thế cây xanh bị chết tại Khu tái định cư B5 (phường Thuận An, TP. Huế) trước ngày 15/5.

