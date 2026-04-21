Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, khai thác tối đa dư địa phát triển

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (giữa) phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc do các đồng chí: Nguyễn Đình Trung – UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Đức Tiến – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố chủ trì. Tham dự có các UVTV Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành hữu quan.

Sau khi được thành lập theo Nghị quyết số 1675/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tinh thần chủ động, quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ngay sau đại hội, các đảng ủy đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai cụ thể. Công tác tư tưởng được chú trọng, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, gắn với các phong trào thi đua, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và chỉnh trang đô thị.

Về phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương duy trì đà tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2025, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; quý I/2026 tiếp tục ghi nhận tín hiệu khởi sắc. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giữ vai trò chủ đạo tại Hương Trà và Kim Trà, trong khi Bình Điền phát huy lợi thế kết hợp giữa công nghiệp và nông nghiệp, dịch vụ - du lịch. Công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, gắn với rà soát, hoàn thiện quy hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục… có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; quốc phòng an ninh được giữ vững…

Các địa phương đã có một số ý kiến, đề xuất liên quan đến hướng dẫn triển khai đề án vị trí việc làm; sáp nhập các tổ dân phố; xử lý, sắp xếp tài sản công; nhân lực phụ trách mảng chuyển đổi số; đấu nối giữa cao tốc và các trục Quốc lộ; nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Bình Điền; hoàn thành quy hoạch phân khu; bê tông hóa giao thông nông thôn; bàn giao một phần đất rừng do tập thể quản lý để địa phương giao cho người dân có tư liệu sản xuất; tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong quản lý mặt nước 2 hồ thủy điện Bình Điền, Hương Điền; đầu tư nâng cấp một số tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn… và đã được các sở, ngành hữu quan trả lời, giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các địa phương nêu ý kiến, đề xuất từ thực tiễn cơ sở

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong ổn định tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đề nghị các địa phương thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, như: hạ tầng chưa đồng bộ, tiềm năng công nghiệp – dịch vụ chưa được khai thác hiệu quả, tiến độ giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số còn chậm.

Trong thời gian tới, cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp từng địa bàn; phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, khu – cụm công nghiệp; nghiên cứu sắp xếp lại các hợp tác xã; tăng cường quản lý khai thác khoáng sản; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu của các địa phương, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thể hiện vai trò hạt nhân của cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các thôn, tổ dân phố; đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”; tập trung thực hiện các chỉ tiêu khó, nhất là trong phát triển kinh tế và thu ngân sách.

Hương Trà là địa phương có nhiều dư địa để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội

Định hướng thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương xác định rõ dư địa phát triển, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất, tiềm năng công nghiệp – dịch vụ gắn với quy hoạch chung của thành phố; tăng cường thu hút đầu tư…

Quá trình phát triển cần đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa; đảm bảo độ che phủ rừng nhưng đồng thời đảm bảo nhu cầu đất sản xuất cho người dân. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; chủ động phối hợp với các sở, ngành trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh việc phát huy vai trò của người dân trong giám sát, đồng hành cùng chính quyền; tăng cường công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…