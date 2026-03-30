Hương Trà khai mạc hội thi STEM cấp tiểu học

Sản phẩm "Nguồn sống xanh" của Trường TH số 1 Hương Văn

Hội thi năm nay thu hút 11 sản phẩm của 22 thí sinh đến từ 5 trường TH trên địa bàn theo các chủ đề: Số tự nhiên, đơn vị đo đại lượng; vòng đời của động vật đẻ trứng và động vật đẻ con; mô hình máy phát điện gió; chất; mô hình điện mặt trời; bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước; chuỗi thức ăn.

Tại hội thi, đại biểu, giáo viên và học sinh tham quan các gian hàng trưng bày; lắng nghe thí sinh thuyết trình sản phẩm; giao lưu, đặt câu hỏi và trực tiếp trải nghiệm các mô hình sáng tạo, như: “Bộ chữ số bí ẩn”, “Mô hình máy phát điện gió”, “Hương Trà – Đô thị xanh thông minh”, “Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nguồn nước”, "Nguồn sống xanh"… Qua đánh giá, hầu hết sản phẩm thể hiện sự sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức liên môn và tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

“Hội thi không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm mà còn là nơi để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè từ các trường khác, qua đó giúp học sinh có cơ hội phát huy tối đa tư duy logic, khả năng sáng tạo, kỹ năng hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề. Những kỹ năng này sẽ là hành trang quý báu, giúp các em tự tin vững bước trên con đường học vấn và trưởng thành”, bà Nguyễn Thị Huy – Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho hay.