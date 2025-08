Mùa hè an toàn cho học sinh

Hoạt động sôi nổi của CLB Sách và Ước mơ

Mùa hè vui

Trong tháng 7, 120 học sinh ở xã Quảng Điền (sáp nhập từ thị trấn Sịa, xã Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thọ) được tham gia khóa học bơi an toàn tại bể bơi Trường THCS Nguyễn Hữu Dật và Trường Tiểu học Quảng Phước 1. Hoạt động do Tổ chức Hue Help phối hợp tổ chức trong khuôn khổ dự án phòng, chống đuối nước do Tổ chức Campaign Tobacco - Free Kids (CTFK) tài trợ.

Khóa học kéo dài 16 buổi không chỉ hướng dẫn kỹ năng bơi cơ bản mà còn trang bị kiến thức về an toàn nước, kỹ năng sinh tồn và cách cứu đuối trên cạn. Kết thúc khóa học, 119/120 học sinh bơi được 25m và nổi ngửa trong 90 giây. Đây là kỹ năng sinh tồn quan trọng giúp trẻ giữ được hơi thở, giữ bình tĩnh và chờ được cứu khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước.

Em Hoàng Phước Ngọc Minh, học sinh tham gia học bơi tại bể bơi Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (xã Quảng An - nay là xã Quảng Điền) chia sẻ: “Hè đến, bạn bè rủ nhau đi bơi, em cũng muốn lắm, nhưng ba mẹ luôn không đồng ý vì lo em gặp nguy hiểm. Được tham gia lớp học bơi này, em không chỉ biết bơi mà còn biết cách xử lý khi gặp nguy hiểm dưới nước. Bây giờ em tự tin hơn rất nhiều”.

Mùa hè năm nay, Hue Help phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức dạy bơi và kỹ năng an toàn nước cho khoảng 810 học sinh trên toàn TP. Huế. Theo đại diện Tổ chức Hue Help, việc dạy bơi ở vùng nước mở như sông, biển, đầm phá không chỉ giúp trẻ làm quen với môi trường tự nhiên mà còn rèn luyện khả năng phản xạ, thích nghi và xử lý các tình huống thực tế. Đây là kỹ năng rất quan trọng, góp phần giúp trẻ tự tin hơn khi tiếp xúc với môi trường nước.

Sáng thứ 7 vừa qua, không gian thư viện Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Phú Hội - nay là phường Thuận Hóa) trở nên sôi nổi với sự kiện chào đón Booktalk số 100. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức của các em học sinh như tiếp thêm sinh khí cho chương trình số 100, một dấu mốc đáng nhớ của Câu lạc bộ Sách và Ước mơ. Ngoài lắng nghe cô giáo kể chuyện, tham gia đọc sách, chương trình lần này còn mang đến cho các em học sinh trải nghiệm đầy màu sắc - nơi các em cùng nhau làm diều, vẽ mơ ước và thả bay cánh diều lên bầu trời.

Dù là thời điểm nghỉ hè, Câu lạc bộ Sách và Ước mơ của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt vẫn sinh hoạt đều đặn 2 số mỗi tháng vào dịp cuối tuần, trở thành điểm hẹn quen thuộc của học sinh toàn trường. Mỗi số có một chủ đề riêng, gồm các hoạt động kể chuyện sách sinh động, chia sẻ cảm nhận giàu cảm xúc cùng hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Ngoài ra, đây còn là không gian các em học sinh được thỏa sức vẽ tranh, tô màu, làm thủ công, làm bánh...

Tạo sân chơi lành mạnh

Thực hiện Công văn số 2414/BGDĐT-HSSV ngày 16/5/2025 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các hoạt động quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong dịp hè 2025, ngay từ đầu kỳ nghỉ, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ các hoạt động quản lý, giáo dục và sinh hoạt hè.

Ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, Sở đã có văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động hè, yêu cầu các trường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức hoạt động hè phù hợp với từng địa phương, đảm bảo học sinh được vui chơi, rèn luyện trong môi trường an toàn.

Các cơ sở giáo dục căn cứ vào nhu cầu thực tế đã mở cửa thư viện, nhà đa năng, sân chơi bãi tập, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có nhu cầu đến sinh hoạt, học tập, trao đổi sách thư viện và tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do các câu lạc bộ, đoàn thể nhà trường tổ chức.

Các trường còn đẩy mạnh xã hội hóa các câu lạc bộ hè về âm nhạc, mỹ thuật, tin học, thể thao, ngoại ngữ… Đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống tai nạn, đuối nước, xâm hại và an toàn giao thông...

Cô giáo Lê Na, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết, ngoài CLB Sách và Ước mơ vẫn duy trì hoạt động trong dịp hè, nhà trường còn phối hợp tổ chức các lớp dạy bóng rổ, cờ vua... với mong muốn tạo thêm sân chơi lành mạnh, phong phú, giúp học sinh có thêm nhiều lựa chọn để vừa vui chơi vừa rèn luyện trong dịp hè.