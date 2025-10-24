Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa mưa lũ

Không nên đánh bắt thủy sản trên sông, đầm phá khi lũ đang lên

Những vụ tai nạn gần đây trên địa bàn thành phố là lời cảnh tỉnh đau lòng về sự chủ quan của người dân trước hiểm họa thiên tai. Gần đây nhất là vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, anh Đặng D.M., trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu tử vong khi thực hiện việc tỉa cành cây phòng, chống đổ ngã trong bão.

Trước đó, sự việc đau lòng khác xảy ra vào tháng 6/2025, hai anh em ruột (24 và 22 tuổi) ở xã Vinh Lộc (Vinh Hưng, huyện Phú Lộc cũ) đã mãi mãi ra đi khi đi đánh cá trên đồng ruộng ngập nước. Thời điểm đó, mưa lớn kéo dài, nước dâng cao và dòng chảy mạnh, cuốn trôi phương tiện và sinh mạng của hai thanh niên.

Nhiều năm trước, những câu chuyện tương tự đã từng xảy ra, hầu hết đều do sự chủ quan trong việc đi lại, đánh bắt thủy sản trên sông, đầm phá trong điều kiện sóng to, gió lớn. Chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều khuyến cáo, nhưng dường như những lời cảnh báo vẫn chưa đủ sức mạnh để thay đổi thói quen và nhận thức của một bộ phận người dân.

Mùa mưa bão, nước dâng cao kéo theo một lượng lớn thủy sản từ sông, đầm phá và các vùng nuôi trồng ra ngoài. Đây là thời điểm mà nhiều người dân lại bất chấp nguy hiểm, đổ xô ra sông, đầm phá để đánh bắt cá, tôm nhằm kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, ẩn chứa sau những mẻ lưới đầy ắp là những hiểm họa khôn lường.

Mưa lớn, nước lũ đổ về làm tăng tốc độ dòng chảy, tạo ra những xoáy nước nguy hiểm có thể cuốn phăng bất cứ vật gì trên đường đi. Ngay cả những người có kinh nghiệm đi sông, đầm phá cũng khó lòng chống chọi lại sức mạnh của dòng nước lũ. Nhiều người sử dụng các phương tiện thô sơ, không có thiết bị bảo hộ, phao cứu sinh khi tham gia đánh bắt mùa lũ. Những chiếc thuyền nhỏ dễ dàng bị lật úp bởi sóng lớn và gió mạnh trên sông nước.

Không chỉ trên sông và đầm phá, những tuyến đường bộ ngập sâu, cống ngầm cũng là những cái bẫy chết người mà nhiều người thường bỏ qua. Khi nước lên, ranh giới giữa đường và mương, cống trở nên mờ nhạt, người đi đường rất dễ bị sụt hố, rơi xuống cống. Đặc biệt, những cống ngầm, miệng cống không có nắp đậy trở thành mối hiểm họa khôn lường đối với trẻ em và người đi xe máy. Dòng nước chảy xiết trên đường ngập cũng có thể cuốn trôi cả người và xe.

Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Nguyễn Đình Đức thông tin, để giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc trong mùa mưa bão, ngoài sự vào cuộc từ chính quyền địa phương, rất cần ý thức chủ động của mỗi người dân. Mỗi thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, mỗi người dân thực hiện tốt phương châm “tự quản tại chỗ”. Cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, tình hình mưa bão, lũ lụt từ các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương. Khi có cảnh báo bão lớn, lũ quét, người dân cần tuân thủ các hướng dẫn, khuyến cáo để đảm bảo an toàn tính mạng.

Trong lúc mưa bão, nước lũ chảy xiết, sóng lớn, gió mạnh, không nên tham gia các hoạt động đánh bắt thủy sản, mà cần tuân thủ lệnh cấm ra khơi và neo đậu tàu thuyền tại nơi an toàn. Khi đường bị ngập, hãy tìm cách di chuyển an toàn hơn, hoặc đợi nước rút, tuyệt đối không băng qua các tuyến đường ngập sâu hoặc các khu vực có cống ngầm để tránh bị cuốn trôi hoặc sụt hố.

Khi đi lại trên các phương tiện đường thủy, cần mặc áo phao và trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn; không vớt củi, vớt đồ vật trên sông, suối khi nước lũ đang chảy mạnh. Chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về kỹ năng ứng phó với bão lũ, nhấn mạnh những nguy hiểm từ sự chủ quan của con người. Có thể tổ chức các buổi tập huấn, diễn tập phòng, chống bão lụt cho người dân, đặc biệt là các cộng đồng dân cư sinh sống ven sông, đầm phá. Khi trèo cây chặt, tỉa cành chống đỗ ngã do bão cần phải tuân thủ các quy định bảo hộ an toàn trong quá trình thực hiện.