Gieo “hạt mầm số” ở Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài

Một tiết học ở Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài

Buổi sáng đầu xuân, sân Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài rộn ràng tiếng cười. Trong lớp học 4/3, em Hoàng Võ Kỳ Duyên cẩn thận chạm tay lên màn hình bảng thông minh, kéo thả từng hình ảnh để hoàn thành bài học Khoa học. Ánh mắt cô học trò ánh lên vẻ háo hức khi “hành tinh” vừa lắp ghép trên màn hình hiện ra trọn vẹn. Với Duyên và nhiều học sinh nơi đây, công nghệ không còn là điều xa lạ, mà đã trở thành một phần tự nhiên của mỗi ngày đến lớp.

Ở Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài, chuyển đổi số không bắt đầu bằng những khẩu hiệu lớn, mà được gieo từ những tiết học nhỏ, những thay đổi từng chút một trong cách quản lý, dạy và học. Trong tâm thức của Ban Giám hiệu nhà trường luôn thường trực một trăn trở: Làm sao để hơi thở hiện đại của kỷ nguyên số không làm mất đi vẻ hồn nhiên của trẻ thơ, mà ngược lại, trở thành nguồn lực giúp các em tự tin bước ra thế giới.

Những tệp hồ sơ dày cộp, những bảng thống kê thủ công từng bước được thay thế bằng hệ thống quản lý trực tuyến. Hồ sơ điện tử, giáo án số giúp giáo viên giảm đáng kể áp lực hành chính. Khi đôi tay không còn bị bó buộc bởi sổ sách, thầy cô có thêm thời gian để quan sát học sinh, điều chỉnh bài giảng, lắng nghe từng thay đổi nhỏ trên gương mặt trẻ thơ. Hệ thống quản lý trực tuyến cũng giúp Ban Giám hiệu theo dõi, hỗ trợ giáo viên kịp thời, tạo nên một môi trường làm việc dựa trên sự tin cậy và chia sẻ.

Trong lớp học, công nghệ không hiện diện như những thiết bị vô tri. Với các em học sinh, đó là những “cánh cửa mở ra thế giới”. Kỳ Duyên kể: “Em thích nhất là giờ học có video và trò chơi, vì em được vừa học vừa khám phá”.

Từ bảng thông minh, phần mềm học tập đến các học liệu số, mỗi tiết học trở thành một hành trình trải nghiệm. Giáo viên có thể thiết kế lộ trình học phù hợp với từng học sinh: em tiếp thu nhanh được giao nhiệm vụ nâng cao, em còn chậm được hỗ trợ kịp thời. Ở đó, không em nào bị bỏ lại phía sau, mỗi “hạt mầm” đều có cơ hội phát triển theo cách riêng của mình.

Kế thừa truyền thống cần cù, sáng tạo của vùng đất Phú Bài, nhà trường đẩy mạnh các hoạt động STEM như một hướng đi lâu dài. Trong không gian sáng tạo, học sinh được tự tay lắp ráp robot đơn giản, thử nghiệm lập trình, hay chế tạo các sản phẩm tái chế. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em khi sản phẩm đầu tay vận hành thành công. STEM không chỉ dạy kiến thức khoa học, mà còn giúp các em hình thành tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần hợp tác - những hành trang cần thiết của công dân trong thời đại số.

Thông qua các ứng dụng liên lạc điện tử, phụ huynh không chỉ nhận thông tin điểm số, mà còn theo dõi hành trình trưởng thành của con em mình: Từ hình ảnh các em tự tin phát biểu trước lớp, đến những đoạn clip văn nghệ trong các hoạt động chào xuân. Công nghệ đã rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và gia đình, tạo nên sự đồng hành chặt chẽ trong giáo dục học sinh.

Song song đó, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Các em được hướng dẫn cách sử dụng internet đúng mục đích, biết tự bảo vệ mình trước những thông tin không phù hợp, giữ gìn sự trong sáng và hồn nhiên đúng với lứa tuổi.

Chia sẻ về định hướng của nhà trường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài Lê Thị Thủy cho biết: “Chuyển đổi số không phải là thay thế vai trò của người thầy, mà là công cụ để thầy cô dạy tốt hơn, học sinh học hạnh phúc hơn. Chúng tôi lựa chọn đi từng bước chắc chắn, lấy học sinh làm trung tâm và gìn giữ những giá trị nhân văn của giáo dục tiểu học”.

Con đường chuyển đổi số vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng với sự đồng lòng của thầy cô, sự tin tưởng của phụ huynh và niềm say mê học tập của học sinh, những “hạt mầm số” đã và đang bén rễ.