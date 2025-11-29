Thông báo mời chào giá cấp bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm “Cấp bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật tại Cảng HKQT Phú Bài”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: từ 15h00’ ngày 16/12/2025 đến 15h00’ ngày 19/12/2025.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- Địa điểm: Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

- Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, Thành phố Huế.

- Người liên hệ: Bà Lê Thị Kim Ngọc (Số điện thoại: 0359 279 729).

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website: https://acv.vn/phubaiairport/