Xây dựng Phú Bài trở thành vùng kinh tế trọng điểm

Giao thông thuận lợi là lợi thế cho phát triển kinh tế của Phú Bài

Mở rộng không gian phát triển

Việc sáp nhập 4 đơn vị hành chính (phường Phú Bài, các xã: Thủy Phù, Phú Sơn và Dương Hòa của thị xã Hương Thủy) tạo điều kiện cho phường Phú Bài có không gian phát triển rộng với nhiều tiềm năng, lợi thế. Trên địa bàn phường có Khu Công nghiệp (KCN) Phú Bài là một trong những KCN tiêu biểu của thành phố và khu vực kinh tế miền Trung, đóng góp ngân sách hàng năm hơn 4.500 tỷ đồng, tương đương gần 40% tổng thu ngân sách thành phố.

KCN Phú Bài là KCN tập trung đầu tiên được khai thác sớm và có hiệu quả, đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế). KCN được đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, có nhiều điều kiện thuận lợi về giao thông, lao động, có nhà máy xử lý nước thải, kho ngoại quan và địa điểm làm thủ tục hải quan phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu tại chỗ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài Lê Văn Cường trao đổi, hoạt động hỗ trợ và phát triển DN, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã… được phường chú trọng. Trên địa bàn phường hiện có hơn 300 DN ngoài quốc doanh, 4 hợp tác xã, 15 chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng đang hoạt động và hơn 1.200 hộ kinh doanh. Số DN, dịch vụ này giải quyết việc làm cho hơn 25.000 lao động thường xuyên tại địa phương với thu nhập bình quân mỗi lao động từ 7 triệu đồng trở lên/tháng.

Khai thác tốt các lợi thế

Năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng phường Phú Bài đã tận dụng lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đạt những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường năm nay ước đạt khoảng 33.129 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đột phá này mà thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường trong năm 2025 đạt trên 76,3 triệu đồng.

Theo ông Lê Văn Cường, trụ cột chính trong phát triển kinh tế - xã hội của Phú Bài là các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Hoạt động sản xuất công nghiệp năm nay tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề có lợi thế trên địa bàn như dệt may, sợi, sản xuất đồ uống có cồn, vật liệu xây dựng, may mặc, gia công cơ khí, chế biến gỗ thành phẩm, men Frit...

Các DN, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã và đang được đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nâng cao chất lượng hàng hóa, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần duy trì tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp địa phương. Phường có cơ chế hỗ trợ, kết hợp với các DN trong KCN để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Các KCN, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, nhất là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex tại KCN Phú Bài với tổng mức đầu tư 2.614 tỷ đồng…

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các ngành kinh doanh chính như dịch vụ ăn uống, vận tải, vật liệu xây dựng, điện, ga, xăng dầu… phát triển tương đối mạnh. Trong năm 2025, phường thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt việc chấn chỉnh vi phạm về kinh doanh, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy… tạo điều kiện hỗ trợ các DN, cơ sở sản xuất về thủ tục, đảm bảo an ninh trật tự, môi trường thông thoáng để DN, các cơ sở dịch vụ yên tâm hoạt động.

Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách phát triển nhanh, đa dạng đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng địa phương. Hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn phường phát triển mạnh và đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc giao dịch tiền gửi và vay vốn, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Tổng giá trị sản phẩm dịch vụ ước đạt 1.628 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,92%.