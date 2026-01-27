Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài: Cảnh cáo & đốc thúc các nhà thầu để đảm bảo tiến độ

Việc Công ty Đồng Tâm chậm trễ thực hiện thi công phần đường công vụ làm ảnh hưởng đến tiến độ của các thành viên khác trong liên danh

Cảnh cáo nhà thầu

DA đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài được UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) phê duyệt đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 9/10/2023, với tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, thời gian thực hiện DA 4 năm. Tuyến đường có chiều dài khoảng 9,59km, điểm đầu tiếp giáp vị trí thực hiện DA Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An, thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương, điểm cuối tại nút giao đường Thuận Hóa với Quốc lộ 1.

DA bao gồm 2 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu số 21 có tiến độ thực hiện hợp đồng là 900 ngày, kể từ ngày khởi công 20/1/2025. Công ty Đồng Tâm là nhà thầu thi công các hạng mục đường công vụ, đắp cát nền đường, thoát nước, nền mặt đường… với giá trị hợp đồng là 196 tỷ đồng. Đến nay, sau thời gian thực hiện hợp đồng, mặc dù điều kiện mặt bằng đảm bảo và thời tiết thuận lợi, tuy nhiên từ khi khởi công đến nay, khối lượng công việc của nhà thầu thực hiện được rất nhỏ. Cụ thể, đơn vị thi công mới chỉ đắp đất đường công vụ dài khoảng 2,8km, chưa đủ cao trình thiết kế; đắp cát tạo mặt bằng 4/8 vị trí cọc đất gia cố xi măng; đào đất tuyến chính dài khoảng 1,5km; thi công mở rộng mặt đường Tỉnh lộ 3 chưa lu lèn lớp cấp phối đá dăm, với tổng giá trị khoảng 3,2/196 tỷ đồng.

Theo Ban QLDA, qua theo dõi quá trình triển khai từ khi khởi công đến nay, tiến độ thi công của Công ty Đồng Tâm rất chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung gói thầu và của các thành viên khác trong liên danh. Ban QLDA đã có nhiều văn bản và tổ chức nhiều cuộc họp để đốc thúc, nhắc nhở nhằm đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên nhà thầu vẫn không nghiêm túc triển khai thi công như đã cam kết.

Theo Ban QLDA, nguyên nhân chính là do lỗi chủ quan của nhà thầu chậm trễ trong quá trình thi công, đặc biệt là Công ty Đồng Tâm nên ban đã có văn bản cảnh cáo nhà thầu này về việc chậm trễ tiến độ và sẽ xử phạt nhà thầu vì vi phạm tiến độ hợp đồng.

Ngày 25/12/2025, Công ty Đồng Tâm có văn bản đề xuất hình thức phạt chậm tiến độ so với hợp đồng (khoảng 100 triệu đồng), tuy nhiên đến nay nhà thầu vẫn chậm trễ trong quá trình thi công. Theo Ban QLDA, những ngày gần đây, Công ty có thi công trở lại nhưng vẫn cầm chừng, chưa quyết liệt. Hiện, Ban QLDA đang theo dõi chặt chẽ việc thi công của doanh nghiệp này để có phương án chấm dứt hợp đồng nếu vẫn tiếp tục thi công chậm như thời gian qua.

Đẩy nhanh tiến độ

Theo Ban QLDA, nguồn vốn bố trí cho DA đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài đến nay hơn 401 tỷ đồng, trong đó năm 2025 bố trí gần 243 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến 31/12/2025 đạt hơn 386 tỷ đồng, trong đó giải ngân vốn năm 2025 là 228 tỷ đồng, vốn còn lại hơn 14,3 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư đang yêu cầu các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình, đáp ứng tiến độ theo hợp đồng.

Gói thầu số 20 bao gồm các hạng mục xây lắp đoạn tuyến có mặt cắt quy hoạch 36m, dài khoảng 3,49km và trạm biến áp trên tuyến đi qua địa bàn phường Hương Thủy và Phú Bài với tiến độ thi công 720 ngày, giá trị hợp đồng khoảng 132 tỷ đồng. Hiện, phần mặt bằng đường Quang Trung đã thi công hoàn thành 3 cống hộp ngang đường; các đoạn mở rộng đủ mặt cắt 36m nhà thầu đã thi công hoàn thành một phần hệ thống thoát nước mưa, tường chắn, nền đường. Tổng giá trị thực hiện đến nay là 5 tỷ đồng. Do chưa có mặt bằng sạch liên hoàn trên tuyến và ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua nên tiến độ công trình ít nhiều bị gián đoạn.

Gói thầu số 21 bao gồm xây lắp đoạn tuyến có mặt cắt quy hoạch 60m, dài khoảng 6,1km và trạm biến áp trên tuyến đi qua khu vực đất trồng lúa của phường Thanh Thủy và phường Hương Thủy với giá trị hợp đồng hơn 583 tỷ đồng, tiến độ thi công 900 ngày, khởi công ngày 20/1/2025. Đến nay, Ban QLDA đã nhận bàn giao mặt bằng đất lúa khoảng 43ha/47ha (90,3% diện tích). Trên phạm vi mặt bằng được tiếp nhận, nhà thầu đã thi công hoàn thành 80 cọc khoan nhồi, trong đó 35/36 cọc của cầu Hói Sai Thượng, 40/40 cọc của cầu kênh Nam Sông Hương và 5/40 cọc của cầu Lợi Nông; mố M1 cầu Hói Sai Thượng; đường công vụ dài khoảng 3,1/6km, mở rộng Tỉnh lộ 3, đắp cát và thi công 4 vị trí cọc thử xi măng đất… với tổng giá trị thực hiện đến nay là 32 tỷ đồng.

Để đảm bảo tiến độ toàn dự án, Ban QLDA yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh việc thi công các hạng mục công trình. Ban cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm nếu các nhà thầu không đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.