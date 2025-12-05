Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một

Tại chương trình, 120 mũ bảo hiểm đã được trao đến học sinh, cùng với các hoạt động giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây là hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, đồng thời lan tỏa thông điệp trách nhiệm đối với việc bảo vệ trẻ em.

Tai nạn giao thông vẫn là nỗi lo thường trực trong xã hội. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách có thể giảm tới 40% nguy cơ tử vong và 70% nguy cơ chấn thương sọ não khi xảy ra tai nạn. Vì vậy, những chiếc mũ bảo hiểm được trao tặng không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự sẻ chia, đồng hành cùng ngành giáo dục trong việc bảo vệ an toàn cho học sinh.

Cũng tại chương trình, Sở GD&ĐT phát động phong trào “Đội mũ bảo hiểm” trong toàn thể học sinh tiểu học của thành phố, hướng đến các mục tiêu: 100% học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; phụ huynh gương mẫu tuân thủ quy định; các trường tăng cường hoạt động ngoại khóa và thực hành kỹ năng giao thông an toàn; cộng đồng cùng chung tay giám sát và nhắc nhở.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh, đây là dịp để các em học sinh hiểu rằng việc đội mũ bảo hiểm không phải là nghĩa vụ bắt buộc, mà là hành động tự bảo vệ bản thân. Với cha mẹ học sinh, đây là lời nhắc nhở rằng, cha mẹ chính là tấm gương sáng cho con cái. Khi cha mẹ học sinh nghiêm túc đội mũ bảo hiểm, tuân thủ luật giao thông, các em sẽ noi theo. Với cộng đồng, đây là thông điệp lan tỏa văn hóa giao thông văn minh, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Huế thân thiện, giàu đẹp.

Được biết, năm học này, Honda Việt Nam sẽ trao 3.000 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên địa bàn thành phố.