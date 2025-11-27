​Điều tiết nước hồ chứa Tả Trạch ứng phó với mưa lớn

Hồ Tả Trạch tăng cường điều tiết nước, ứng phó mưa lớn

Ngày 29/11, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 đã có thông báo gửi Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế và các cơ quan, đơn vị, địa phương về điều tiết hồ chứa Tả Trạch về hạ du sông Hương. Theo đó, căn cứ mực nước hồ lúc 9 giờ ngày 29/11 đạt cao trình + 43,41m, để đảm bảo an toàn cho công trình, góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du khi có mưa lớn trong thời gian tới, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 điều tiết hồ chứa Tả Trạch qua trần xả mặt và tuabin thủy điện với tổng lưu lượng xả từ 250 đến 500 m3/s. Thời gian bắt đầu điều tiết vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, từ ngày 30/11- 1/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa. Từ ngày 2-5/12 do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu được tăng cường nên trời nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa từ ngày 29/11 đến 8/12 phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Hồ Tả Trạch (phường Phú Bài, TP. Huế) nằm trên sông Tả Trạch - một nhánh chính của hệ thống sông Hương, có diện tích lưu vực 717km2, dung tích hồ là 509,8 triệu m3. Ngoài nhiệm vụ phát điện, hồ còn có chức năng chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, giảm lũ chính vụ cho hệ thống sông Hương; Cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp; Tạo nguồn nước tưới ổn định cho đất canh tác thuộc vùng đồng bằng sông Hương và bổ sung nguồn nước ngọt cho hạ lưu sông Hương để đẩy mặn, cải thiện môi trường vùng đầm phá, phục vụ nuôi trồng thủy sản.