Phú Bài trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Khu công nghiệp Gilimex

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Khu công nghiệp Gilimex

Phát biểu tại buổi trao giấy chứng nhận, Chủ tịch UBND phường Phú Bài Lê Bá Minh Hải cho biết, việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không chỉ là bước hoàn thiện thủ tục hành chính theo quy định pháp luật mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để công ty triển khai dự án, qua đó góp phần thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn.



“Địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để dự án sớm đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Hải khẳng định.



Trước đó, ngày 30/8/2025, UBND phường Phú Bài đã trao quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty CP Khu công nghiệp Gilimex thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex.



Theo quyết định, doanh nghiệp được thuê hơn 3 triệu m2 đất tại phân khu A và B, thời hạn sử dụng đến ngày 10/3/2071. Hình thức thuê là trả tiền hằng năm, không qua đấu giá quyền sử dụng đất.