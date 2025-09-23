  • Huế ngày nay Online
Gần 1.200 tân sinh viên tham gia lễ khai giảng Trường Đại học Nông Lâm

HNN.VN - Sáng 23/9, Trường Đại học (ĐH) Nông Lâm, ĐH Huế tổ chức lễ khai giảng khóa 59, năm học 2025 - 2026.

Chương trình trao đổi, nghiên cứu, thực địa cho sinh viên nông lâmSứ mệnh mới của Trường Đại học Nông LâmKhai mạc Hội thảo Quốc tế "Bảo vệ sinh học trong nông nghiệp bền vững lần thứ 2 - ICBPSA" năm 2025

Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo ĐH Huế 

Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế hiện có quy mô đào tạo 4.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh với 20 chương trình đào tạo (CTĐT), 11 CTĐT bậc thạc sĩ và 9 CTĐT bậc tiến sĩ. Trường có 7 khoa chuyên môn với đội ngũ giảng viên hơn 224 người, trong đó hơn 50% có trình độ tiến sĩ. Trải qua 59 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo cho đất nước 37.00 kỹ sư, 3.200 thạc sĩ và 120 tiến sĩ, khẳng định sự chú trọng đến chất lượng đào tạo, vai trò tiên phong của Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp.

Trong năm học 2025 - 2026, Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế đón gần 1.200 tân sinh viên khóa 59. Đây là khóa sẽ học theo CTĐT cập nhật năm 2025 với nội dung, phương pháp đào tạo phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo hướng phát triển năng lực toàn diện và gắn liền với nhu cầu của thực tiễn sản xuất và xã hội, chú trọng hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo để nâng cao năng lực thực hành của sinh viên.

PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế, cho biết năm học này nhà trường tập trung vào 6 nhiệm vụ chính bao gồm: Nâng cao chất lượng đào tạo, coi chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định sự phát triển của nhà trường; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phát triển các nguồn lực phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, hợp tác trong toàn trường;...

PGS.TS. Trần Thanh Đức mong muốn các em tân sinh viên khóa 59 của trường sẽ yêu thích và đam mê nghề nghiệp mình đã lựa chọn, nỗ lực chuẩn bị các kế hoạch cho bản thân thật tốt để giành được kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Dịp này, Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế đã vận động nguồn kinh phí gần 600 triệu đồng để trao học bổng cho hơn 200 sinh viên là thủ khoa trường, thủ khoa các ngành, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và hơn 500 suất quà cho tân sinh viên đầu khóa.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
