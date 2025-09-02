Chương trình trao đổi, nghiên cứu, thực địa cho sinh viên nông lâm

Trao đổi thông tin về chương trình giữa hai trường

Chương trình nhằm tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp quốc tế, phát triển tư duy nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên. Thông qua các hoạt động như thực tập tại hợp tác xã, xây dựng câu hỏi nghiên cứu, khảo sát thực địa bằng phương pháp đơn giản (bảng hỏi, phỏng vấn…); trình bày kết quả nghiên cứu, sinh viên sẽ nâng cao kỹ năng học thuật, kỹ năng hợp tác, hiểu rõ hơn về văn hóa, cách tiếp cận và tư duy của nhau trong môi trường quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên hai trường được tổ chức tìm hiểu về đặc điểm của các khu vực nông thôn ở thành phố Huế; đặc điểm sinh kế gắn liền với nông nghiệp, du lịch sinh thái và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, tìm hiểu về hợp tác xã, chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, OCOP giúp sinh viên hiểu rõ bối cảnh nghiên cứu và đặc điểm của các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam nói chung, thành phố Huế nói riêng.

Sau chương trình, sinh viên hai trường đã có chuyến thực tế, tham quan tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Quảng Thọ II; tham quan đồng ruộng và quan sát các hoạt động nông nghiệp; trao đổi với nông dân, thành viên của hợp tác xã để tìm hiểu thông tin về nông nghiệp của địa phương, nghiên cứu về phát triển cộng đồng; tham quan mô hình du lịch cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên tại xã Đan Điền (Quảng Lợi cũ)…