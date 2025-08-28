Khai mạc Hội thảo Quốc tế "Bảo vệ sinh học trong nông nghiệp bền vững lần thứ 2 - ICBPSA" năm 2025

Tặng hoa các đơn vị tham dự Hội thảo

Hội thảo diễn ra từ ngày 28 đến 30/8 với chủ đề "Ứng dụng bảo vệ sinh học trong nông nghiệp thích ứng với khí hậu". Đây là sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế. Hội thảo là diễn đàn để trao đổi kiến thức, kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế về bảo vệ sinh học toàn cầu; đồng thời cũng là dịp để các nhà nghiên cứu chia sẻ các kết quả nghiên cứu và ứng dụng về phòng trừ sinh học sinh vật hại cây trồng, các thành tựu trong sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội thảo nhận được sự quan tâm, tham gia của các đại biểu, nhà nghiên cứu đến từ Trường Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ; Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Học viện Nông nghiệp, Trường ĐH Tây Nguyên, Viện Bảo vệ thực vật.

Các đại biểu, nhà nghiên cứu sẽ cùng thảo luận, chia sẻ về các chủ đề: Các giải pháp bảo vệ thực vật thân thiện với môi trường; công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật; sức khỏe đất; chọn tạo giống cây trồng kháng sâu bệnh hại và thích ứng với biến đổi khí hậu; kỹ thuật tiên tiến trong phát hiện, giám sát và quản lý sinh vật hại cây trồng; quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, chế phẩm sinh học trong nông nghiệp.

Có 36 đề tài được đăng ký báo cáo trực tiếp tại hội thảo. Sau các phiên báo cáo, các đại biểu sẽ đi thực địa đến các khu vực nông nghiệp, sau đó tiến hành thảo luận chung để xây dựng mạng lưới và kết nối giữa các bên liên quan, định hướng cho phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.