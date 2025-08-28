  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 28/08/2025 11:23

Khai mạc Hội thảo Quốc tế "Bảo vệ sinh học trong nông nghiệp bền vững lần thứ 2 - ICBPSA" năm 2025

HNN.VN - Sáng 28/8, Trường Đại học (ĐH) Nông Lâm, ĐH Huế phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế và nghiên cứu nông nghiệp Pháp (CIRAD) tổ chức khai mạc Hội thảo Quốc tế "Bảo vệ sinh học trong nông nghiệp bền vững lần thứ 2 - ICBPSA" năm 2025.

Hơn 2.750 chỉ tiêu việc làm cho sinh viên Trường Đại học Nông LâmĐón 150 học sinh đến với Ngày hội Open DayGần 350 học sinh tham gia chương trình “Ngày hội Open Day”

 Tặng hoa các đơn vị tham dự Hội thảo

Hội thảo diễn ra từ ngày 28 đến 30/8 với chủ đề "Ứng dụng bảo vệ sinh học trong nông nghiệp thích ứng với khí hậu". Đây là sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm thành lập Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế. Hội thảo là diễn đàn để trao đổi kiến thức, kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế về bảo vệ sinh học toàn cầu; đồng thời cũng là dịp để các nhà nghiên cứu chia sẻ các kết quả nghiên cứu và ứng dụng về phòng trừ sinh học sinh vật hại cây trồng, các thành tựu trong sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội thảo nhận được sự quan tâm, tham gia của các đại biểu, nhà nghiên cứu đến từ Trường Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ; Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Học viện Nông nghiệp, Trường ĐH Tây Nguyên, Viện Bảo vệ thực vật.

Các đại biểu, nhà nghiên cứu sẽ cùng thảo luận, chia sẻ về các chủ đề: Các giải pháp bảo vệ thực vật thân thiện với môi trường; công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật; sức khỏe đất; chọn tạo giống cây trồng kháng sâu bệnh hại và thích ứng với biến đổi khí hậu; kỹ thuật tiên tiến trong phát hiện, giám sát và quản lý sinh vật hại cây trồng; quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, chế phẩm sinh học trong nông nghiệp.

Có 36 đề tài được đăng ký báo cáo trực tiếp tại hội thảo. Sau các phiên báo cáo, các đại biểu sẽ đi thực địa đến các khu vực nông nghiệp, sau đó tiến hành thảo luận chung để xây dựng mạng lưới và kết nối giữa các bên liên quan, định hướng cho phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
 Từ khóa:
đại họcnông lâmhội thảobảo vệmôi trườngbiến đổi khí hậunông nghiệpthực vật
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phòng chống đuối nước, bảo vệ an toàn cho trẻ

7 tháng đầu năm 2025, TP. Huế ghi nhận 5 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước. Con số này có giảm so với cùng kỳ năm trước, song vẫn là hồi chuông cảnh báo về hiểm họa rình rập, để lại nỗi đau nặng nề cho nhiều gia đình.

Phòng chống đuối nước, bảo vệ an toàn cho trẻ
Để nông nghiệp vượt qua ngưỡng "chững lại"

Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp của Huế vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương, song thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Đây không chỉ là một “điểm trừ” trong ngắn hạn, mà còn là lời cảnh báo về những thách thức sâu xa hơn mà nông nghiệp địa phương phải đối diện, giữa lúc tái cơ cấu đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Để nông nghiệp vượt qua ngưỡng chững lại

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top