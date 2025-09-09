  • Huế ngày nay Online
Sứ mệnh mới của Trường Đại học Nông Lâm

HNN - Với năng lực, uy tín trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (ĐHH) vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao là đơn vị chủ trì điều phối mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ sinh học trong nông nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 Một buổi thực hành của sinh viên

Nguồn nhân lực chất lượng cao

Quyết định số 374/QĐ-TTg, ngày 19/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030, có ý nghĩa chiến lược to lớn. Việc hình thành mạng lưới trung tâm xuất sắc, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ sinh học nông nghiệp, được xem là chìa khóa để tạo ra những đột phá và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó, Quyết định số 452/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định nông - lâm - ngư nghiệp là lĩnh vực đào tạo trọng điểm tại khu vực miền Trung. Đây là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và sự nhất quán trong chính sách phát triển nông nghiệp của Đảng và Chính phủ tại khu vực này.

Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH với đội ngũ nhân lực chất lượng cao của trường với 39 GS, PGS và 119 TS, tỷ lệ giảng viên có trình độ TS chiếm hơn 50%; số lượng GS, PGS chiếm đến 32% trong đội ngũ có trình độ TS. Đây cũng là lý do trường được lựa chọn làm đơn vị chủ trì mạng lưới đào tạo và nghiên cứu xuất sắc về công nghệ sinh học nông nghiệp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hợp tác cùng phát triển

Ngay sau khi được giao chủ trì mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ sinh học trong nông nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH chủ trì hội thảo, ký kết hợp tác với các trường, doanh nghiệp, cơ quan liên quan cùng triển khai thực hiện.

 PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH nhấn mạnh: Mục tiêu của mạng lưới là huy động sức mạnh tổng hợp để giải quyết các thách thức nông nghiệp đặc thù tại khu vực và trên toàn quốc. Mối liên hệ chặt chẽ giữa Nhà trường - Doanh nghiệp - Nhà nước là yếu tố then chốt để năng lực nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất của các thành viên trong mạng lưới được tăng cường. Vị thế, uy tín của các đơn vị thành viên và toàn bộ mạng lưới được nâng cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ sinh học nông nghiệp.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH đã tổ chức hội thảo, ký kết hợp tác với hơn 20 trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm xây dựng và vận hành hiệu quả mạng lưới.

Từ đó, triển khai hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nền tảng công nghệ sinh học chiến lược nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 374/QĐ-TTg, ngày 19/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030, cũng như hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thực hiện sứ mạng và chiến lược phát triển của mỗi đơn vị thành viên trong mạng lưới.

Ông Trần Nam Tú , Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, vai trò của việc phát triển mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là rất quan trọng. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường nội lực khoa học và công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển quốc gia bền vững.

Bài, ảnh: Hoàng Triều
Những ngày đầu tháng 9 này, hàng triệu trẻ em trên thế giới đang hân hoan bắt đầu năm học mới. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng được hưởng niềm vui và quyền lợi cơ bản đó. Hơn 270 triệu trẻ em và thanh, thiếu niên phải mang gánh nặng mưu sinh, bị đe dọa bởi xung đột, bạo lực và đói nghèo.

Năm học 2025 - 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Huế có những hướng dẫn về việc thu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV). Đáng chú ý, có quy định mới về mức đóng, phương thức đóng… cũng như thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng và mức hưởng BHYT theo quy định.

Năm học 2025 - 2026, BHYT học sinh, sinh viên có nhiều điểm mới: Nhà nước tăng mức hỗ trợ đóng, quy định rõ thời hạn thẻ cho từng cấp học và đẩy mạnh ứng dụng số thay thế thẻ giấy. Những thay đổi này giúp giảm gánh nặng tài chính, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh và hiện đại hóa quản lý.

Gần cơ sở, rõ trách nhiệm

Việc phân cấp, phân quyền giữa Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và UBND cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang tạo bước chuyển mới trong quản lý giáo dục: rõ vai trò, tăng hiệu quả quản lý, mở ra nhiều cơ hội phát triển; đồng thời, cũng đặt ra không ít thách thức trong việc tổ chức và triển khai nhiệm vụ giáo dục ở cơ sở.

Ngày 5/9, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh thành phố triển khai giải ngân vốn cho những khách hàng đầu tiên theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (gọi tắt là ngành STEM).

