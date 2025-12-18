Động lực cho người làm nghề giáo

Chính sách quan tâm của Đảng, Nhà nước là động lực để giáo viên cống hiến

Niềm vui từ sự ghi nhận

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, cô Trần Thị Như Yến, giáo viên Trường Mầm non Thủy Dương (phường Thanh Thủy) chia sẻ, đây là năm đầu tiên cô và các đồng nghiệp đón nhận nhiều tin vui. Từ việc ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp đến nâng phụ cấp nghề tối thiểu 70%, tất cả đều tạo điều kiện để cải thiện đời sống cho giáo viên, nhân viên trường học.

“Từ năm ngoái đến nay, tôi thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin các kỳ họp Quốc hội vì có rất nhiều chính sách liên quan đến giáo dục. Được Đảng, Nhà nước quan tâm tăng lương, phụ cấp cho giáo viên, chúng tôi mừng lắm và hồi hộp chờ đợi ”, cô Yến phấn khởi.

Hiện, mức lương của cô Yến khoảng 13,5 triệu đồng mỗi tháng. So với mặt bằng chi tiêu hiện nay thì vẫn còn nhiều áp lực, nhất là với giáo viên mầm non. Cô Yên cho biết: “Chúng tôi đi làm từ 6 giờ 30 sáng đến 17 giờ 30 mới về. Công việc vất vả, trách nhiệm nặng nề, việc tăng phụ cấp chưa thể giải quyết hết khó khăn nhưng tạo động lực để chúng tôi yên tâm gắn bó với nghề”.

Không chỉ giáo viên, đội ngũ nhân viên trường học cũng lần đầu đón nhận tin vui sau nhiều năm lặng lẽ cống hiến. Chị Đặng Thị Nguyên Anh, kế toán Trường Tiểu học Dương Nỗ (phường Dương Nỗ) cho biết, sau 25 năm công tác, hiện mức lương sau khi trừ bảo hiểm của chị chưa đến 10 triệu đồng. “So với giáo viên, thu nhập của nhân viên trường học thấp hơn nhiều. Trước đây, phụ cấp nghề gần như không đáng kể, chỉ 0,1. Sắp tới được hưởng phụ cấp ưu đãi tối thiểu 30%, ai cũng phấn khởi”, chị Nguyên Anh chia sẻ. Theo chị Nguyên Anh, nếu áp dụng theo quy định mới, thu nhập của chị có thể tăng thêm khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.

Chính sách tạo động lực

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Trong đó quy định phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình, với mức tối thiểu 70% cho giáo viên, 30% cho nhân viên và 100% cho giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống hàng triệu người làm việc trong ngành giáo dục.

Lần đầu tiên, bên cạnh giáo viên, đội ngũ nhân viên trường học cũng được quy định hưởng phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 30%, mở ra kỳ vọng cải thiện đời sống cho lực lượng đứng phía sau bục giảng. Trên thực tế, bên cạnh giáo viên trực tiếp đứng lớp, đội ngũ nhân viên trường học như kế toán, văn thư, y tế, thư viện, thiết bị… giữ vai trò không thể thiếu trong việc duy trì hoạt động dạy và học. Công việc của họ thường kiêm nhiệm nhiều phần việc, từ hành chính, công nghệ thông tin, phổ cập giáo dục đến chuẩn bị cơ sở vật chất cho các hoạt động của nhà trường, song chế độ đãi ngộ chưa tương xứng.

Theo ông Nguyễn Quang Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Thủy, việc nâng lương, nâng phụ cấp cho giáo viên và nhân viên trường học là chính sách có ý nghĩa thiết thực. “Đời sống của nhiều giáo viên, nhân viên vẫn còn khó khăn. Khi gánh nặng kinh tế được giảm bớt, chất lượng cuộc sống được nâng lên, họ sẽ yên tâm công tác, tập trung nhiều hơn cho chuyên môn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương”, ông Bình nhận định.

Cô Bùi Thị Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Nỗ cho hay, toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều rất vui mừng, háo hức và chờ đợi. Người vui nhất có lẽ là đội ngũ nhân viên, bởi khối lượng công việc lớn trong khi thu nhập còn thấp. Việc được bổ sung phụ cấp sẽ tiếp thêm động lực để họ yên tâm công tác và nỗ lực nhiều hơn.

Các chính sách đãi ngộ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự ghi nhận đối với những cống hiến thầm lặng của giáo viên, nhân viên trường học cho sự nghiệp “trồng người”. Nhiều giáo viên kỳ vọng các chính sách này sớm được triển khai đồng bộ, đời sống được cải thiện sẽ trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững.