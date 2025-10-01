Phát huy nội lực và cơ chế đặc thù để Huế phát triển nhanh, bền vững

Ông Nguyễn Văn Hưng, TUV Giám đốc Sở Tư pháp:

Gắn trách nhiệm của người dân vào văn hóa thượng tôn pháp luật

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật (THPL) đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị trí trung tâm của pháp luật trong kiến tạo phát triển, củng cố Nhà nước pháp quyền XHCN.

Bối cảnh cải cách toàn diện bộ máy nhà nước càng thể hiện vai trò của Đảng trong việc chỉ đạo rà soát, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, bảo đảm pháp luật “mở đường” cho công cuộc cải cách toàn diện.

Đến nay, Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu đã rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở 7 nhóm giải pháp đề ra, đã cụ thể hóa các nhiệm vụ tương ứng tại địa phương, nêu rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, đơn vị. Ngành tư pháp đóng vai trò then chốt, tạo đột phá trong công tác THPL, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và THPL, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và đổi mới tư duy. Trọng tâm là phát triển đội ngũ cán bộ pháp luật chất lượng cao; tạo cơ chế đãi ngộ đặc thù cho cán bộ pháp luật, tương xứng với tính chất phức tạp và áp lực công việc.

Cùng với đó, quan tâm nguồn lực ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công tác xây dựng, tổ chức THPL; bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, liên thông, dễ khai thác, dễ sử dụng, an toàn thông tin và bí mật nhà nước. Lồng ghép ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số đồng bộ trong phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý… vào phong trào “học tập số”. Xây dựng chính sách thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số phát triển, cung cấp các dịch vụ, tiện ích số trong lĩnh vực pháp luật.

Ngành tư pháp tiếp tục đẩy mạnh truyền thông và nâng cao năng lực nhận thức, tiếp cận pháp luật của Nhân dân. Xây dựng chương trình truyền thông phổ biến chính sách pháp luật hiện đại, thân thiện, tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số, qua đó, góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, gắn trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp vào quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:

Thời cơ cho nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo

Thành phố Huế được biết đến là trung tâm văn hóa, giáo dục, nơi hội tụ nhiều viện nghiên cứu, trường đại học lớn của miền Trung. Trong bối cảnh cả nước đang toàn lực triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo (KHCN, ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia đã mở ra một tầm nhìn chiến lược và là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của thành phố Huế nói riêng và cả nước nói chung.

Những năm gần đây, hoạt động KHCN, ĐMST tại Huế đã có nhiều thành tựu, đã hình thành hệ sinh thái ĐMST với hàng chục sản phẩm công nghệ có tiềm năng thương mại hóa, gần 30 kết quả nghiên cứu được chuyển giao, 27 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ và 17 văn bằng được cấp. Các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực công nghệ sinh học, y dược, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, văn hóa - du lịch đang dần khẳng định uy tín.

Luật KH&CN và ĐMST 2025 có hiệu lực từ ngày 1/10/2025 đem lại nhiều đổi mới: Đãi ngộ đặc biệt cho cá nhân nghiên cứu, khuyến khích thành lập quỹ KH&CN, cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho lĩnh vực mới, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư R&D. Cùng với đó, thành phố Huế đang định hướng xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các phòng thí nghiệm trọng điểm, triển khai chính sách thu hút nhân tài, hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành các thiết chế của chuỗi công nghiệp bán dẫn… Nếu các cơ chế này được triển khai hiệu quả, Huế sẽ có những động lực mới: Thu hút và giữ chân nhân tài, tăng cường gắn kết “4 nhà” (nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp), phát triển các sản phẩm đặc thù gắn với thế mạnh địa phương như du lịch thông minh, công nghệ sinh học, dược liệu, nông nghiệp hữu cơ, quản trị đô thị thông minh..., đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ chế mới từ Trung ương và động lực mới từ địa phương đã tạo ra thời cơ đặc biệt. Đây là nền tảng để Huế hình thành hệ sinh thái ĐMST năng động, phát triển mạnh các doanh nghiệp công nghệ cao, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng Huế thành đô thị thông minh, hiện đại. Tôi tin rằng, với quyết tâm chính trị cao và cơ chế chính sách đặc thù, Huế sẽ tận dụng tốt thời cơ, biến KH&CN, ĐMST và CĐS thành động lực đột phá, đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ:

Phát huy “sức mạnh mềm”, đẩy mạnh hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh thế giới và khu vực liên tục có biến động, phức tạp, khó lường và khó dự báo, hội nhập quốc tế không chỉ mở ra nhiều cơ hội phát triển mà còn đặt ra những thách thức gay gắt đối với mỗi địa phương. Trước tình hình đó, công tác đối ngoại, đặc biệt là hội nhập quốc tế ngày càng khẳng định vai trò then chốt, vừa tạo động lực trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội của TP. Huế, vừa góp phần vào tăng trưởng chung, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Trong giai đoạn tới, song song với hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh là cốt lõi, TP.Huế định hướng tập trung đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Quan tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương ở tầm quốc gia và khu vực; duy trì tốt hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế, góp phần tích cực xây dựng TP. Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là đô thị cấp quốc gia đặc trưng về văn hóa, di sản.

Ngành ngoại vụ TP. Huế tiếp tục chủ động tham mưu các hoạt động nâng tầm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện của TP. Huế. Nghiên cứu đề xuất các chủ trương, định hướng, làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế quốc tế và hội nhập đa phương. Tích cực phối hợp các sở ngành liên quan đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, phát huy vai trò “sức mạnh mềm” của Huế, tăng cường đối ngoại nhân dân và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt kiều bào gốc Huế.

Cùng các sở, ngành rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút, vận động và sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO). Đồng thời, quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành Ngoại vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp TP. Huế:

Tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển

Kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Tại TP. Huế, việc phát huy vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân được quan tâm, bằng các chính sách đào tạo nâng cao năng lực, xúc tiến thương mại; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; thay đổi cách tiếp cận từ “quản lý - cấp phép” sang “đồng hành - phục vụ”, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển. Thành phố cũng đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, quy mô lớn, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của 4 tổ công tác được thành lập từ năm 2022 với mục tiêu giám sát, quản lý các dự án đầu tư để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp TP. Huế cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công; kết nối, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn. Một sáng kiến nhỏ nhưng hiệu quả là Trung tâm đã lập các nhóm hỗ trợ dự án bằng ứng dụng zalo để tiếp nhận và giải quyết ngay lập tức những vướng mắc của nhà đầu tư, đảm bảo các phản hồi được xử lý kịp thời và nhanh nhất.

Trên tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuẩn bį tốt về hạ tầng, đất đai, nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư.

Việc thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, viện nghiên cứu, trường đại học để tạo sức mạnh cộng hưởng cũng sẽ được quan tâm. Chúng tôi sẽ tập trung vào công tác phối hợp để góp phần tạo dựng mối liên kết này, giúp doanh nghiệp tiến xa hơn.

TS. Phan Thanh Hải, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế:

Huế hoàn toàn có thể trở thành “đô thị di sản kiểu mẫu”

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành văn hóa - thể thao vẫn còn không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ. Công tác trùng tu, bảo tồn di tích còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước, trong khi nguồn lực xã hội hóa chưa được khai thác hiệu quả. Việc kết nối giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch đôi lúc còn nặng về “khai thác” mà chưa chú trọng đủ yếu tố “giá trị và bền vững”. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở còn thiếu đồng bộ, nhiều công trình xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và rèn luyện thể chất ngày càng tăng của người dân.

Một điểm nghẽn khác là nguồn nhân lực văn hóa - thể thao chất lượng cao còn hạn chế, thiếu những chuyên gia có khả năng dẫn dắt các dự án quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Đây là vấn đề phải có chiến lược dài hơi mới có thể giải quyết căn cơ.

Một trong những điều kiện tiên quyết để Huế bứt phá là phải tăng cường đầu tư cho hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao. Thực tế cho thấy, nhiều nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng, sân vận động, nhà thi đấu… hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Thành phố cần một chính sách đột phá, khuyến khích đầu tư công - tư kết hợp, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng các công trình hiện đại, đa chức năng, phục vụ cả cộng đồng lẫn du khách.

Tôi kỳ vọng trong giai đoạn tới, Huế sẽ có một trung tâm biểu diễn nghệ thuật quốc gia, một bảo tàng đô thị di sản tầm cỡ quốc tế, các sân vận động và nhà thi đấu đạt chuẩn khu vực, cùng nhiều không gian công cộng mở để người dân được hưởng thụ và sáng tạo. Đây không chỉ là hạ tầng cứng, mà còn là nền tảng để Huế nuôi dưỡng “hạ tầng mềm” - tức nguồn nhân lực và môi trường sáng tạo cho tương lai.

Có thể nói, Huế hôm nay đang đứng trước một vận hội lớn, với những thách thức không nhỏ nhưng cũng đầy tiềm năng để bứt phá. Con đường duy nhất để Huế khẳng định vị thế là phải lấy văn hóa làm trụ cột, di sản làm nền tảng, và công nghiệp văn hóa làm động lực phát triển bền vững. Với sự đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Huế hoàn toàn có thể trở thành “đô thị di sản kiểu mẫu” của Việt Nam và một trung tâm văn hóa - du lịch tầm vóc Đông Nam Á trong tương lai gần.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, TUV, Giám đốc Sở Du lịch:

Du lịch cần bứt phá, thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn

Thời gian qua, du lịch TP. Huế có bước phát triển, phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Chín tháng đầu năm, du lịch Huế ước đạt hơn 4,9 triệu lượt khách và dự báo sẽ đạt được mục tiêu 5,5 - 6 triệu lượt khách trong năm 2025. Thương hiệu du lịch Huế từng bước khẳng định là điểm đến xanh, an toàn, thân thiện với nhiều loại hình, sản phẩm phong phú, đặc sắc.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. TP. Huế xác định ưu tiên đầu tư hạ tầng phát triển du lịch theo hướng thông minh và bền vững, thân thiện môi trường. Từng bước đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, mang thương hiệu Huế với văn hóa-di sản là chủ đạo; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, biển-đầm phá, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khám, chữa bệnh, hội nghị, hội thảo, nghề và làng nghề truyền thống, du lịch trải nghiệm, du lịch mua sắm, giải trí, thể thao, ẩm thực...

Hình thành, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, khai thác hiệu quả tuyến phố ẩm thực, mua sắm hàng lưu niệm cao cấp và chuỗi dịch vụ tại trung tâm…

Dựa trên xu hướng và lợi thế sẵn có, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá xu hướng khách tiềm năng và thị trường mục tiêu, từ đó có chiến lược phát triển sản phẩm cụ thể, phù hợp để thu hút khách du lịch theo từng thị trường chuyên biệt, đặc biệt là những sản phẩm dịch vụ có khả năng thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch.

Chúng tôi kỳ vọng, với quyết tâm cao nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII sẽ tiếp tục định hướng, đưa ra nhiều quyết sách phù hợp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Huế. Đặc biệt, sẽ quan tâm nhiều nguồn lực đầu tư; có các chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, mang lại cơ hội bứt phá mạnh mẽ, để du lịch thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn mang lại nhiều giá trị tích cực.

GS.TS. Trần Đăng Hòa, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế:

Đồng hành, đưa Huế trở thành trung tâm đào tạo lớn của cả nước

Việc phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, mà còn là chiến lược mang tầm quốc gia, gắn liền với mục tiêu đưa thành phố Huế trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo lớn của cả nước, theo đúng định hướng của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, Đại học Huế có bước chuyển mình tích cực trong cả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng sẵn có và đóng vai trò là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học trọng điểm của miền Trung - Tây Nguyên, việc hoàn thiện đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo đúng lộ trình là nhiệm vụ cấp thiết.

Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Đại học Huế, chủ động đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành có liên quan nhằm sớm trình đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia lên cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây không chỉ là mong muốn của riêng Đại học Huế mà còn là mục tiêu được xác định rõ trong các nghị quyết Trung ương và địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, Đại học Huế rất cần sự hỗ trợ cụ thể của các cấp, ngành trong việc quy hoạch và xây dựng hạ tầng đồng bộ. Trong đó, ưu tiên bố trí quỹ đất, giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước, công nghệ thông tin tại khu vực quy hoạch dành cho Đại học Huế là điều kiện tiên quyết.

Việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là trụ cột cũng không thể thiếu của Đại học Huế và thành phố Huế nói chung. Cần có cơ chế riêng để thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên trẻ tài năng. Một yếu tố quan trọng khác là tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa Đại học Huế với các cơ quan, ban, ngành của các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Sự phối hợp hiệu quả sẽ giúp Đại học Huế nắm bắt kịp thời nhu cầu thực tiễn, tạo ra các chương trình đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao sát với yêu cầu phát triển vùng và hội nhập quốc tế.

Việc phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia không chỉ là kỳ vọng, mà còn là yêu cầu chiến lược nhằm nâng tầm vị thế giáo dục đại học khu vực, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển bền vững của đất nước.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tạo bước đột phá mới cho giáo dục mũi nhọn

Huế từ lâu được biết đến là vùng đất hiếu học, giàu truyền thống khoa bảng. Từ nền tảng ấy, sự nghiệp giáo dục - đào tạo của TP. Huế luôn đặt trọng tâm thực hiện song hành nhiệm vụ giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Nhiều năm qua, giáo dục TP. Huế đã đạt nhiều thành tích nổi bật trên cả hai phương diện. Trong đó, giáo dục mũi nhọn tạo được dấu ấn mạnh mẽ khi Huế liên tục đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Đặc biệt trong sân chơi “Đường lên đỉnh Olympia”, Huế là địa phương duy nhất mang về 8 cầu truyền hình và 3 lần quán quân.

Để đạt được kết quả đó, thành phố đã chú trọng một số giải pháp then chốt: Đầu tư phát triển trường trọng điểm; quan tâm công tác tuyển sinh đầu vào với các kỳ sát hạch nghiêm túc, chất lượng; đổi mới công tác tuyển chọn học sinh giỏi hàng năm; thực hiện chính sách đãi ngộ, tạo môi trường học thuật cho thầy và trò; ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ đặc thù; chú trọng thu hút nguồn lực chất lượng cao, trong đó có việc mời các cựu học sinh từng đạt thành tích quốc tế trở về truyền cảm hứng và hỗ trợ học sinh.

Bước vào nhiệm kỳ mới, cùng với những thuận lợi từ Nghị quyết 71 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, giáo dục TP. Huế có cơ sở để tập trung hơn, đặc biệt trong thực hiện các chính sách thu hút nguồn nhân lực; tuyển dụng đội ngũ giáo viên giỏi được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; đổi mới phương pháp, phương tiện dạy, học; mở rộng đào tạo, bồi dưỡng ở những lĩnh vực mới; phát triển năng lực học sinh trong âm nhạc, nghệ thuật, thể thao... Bên cạnh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, sẽ chú trọng đổi mới và mở rộng các hình thức phát triển tài năng tại các trường phổ thông thông qua hoạt động câu lạc bộ, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Một điểm nhấn quan trọng là tăng cường gắn kết giữa giáo dục đại học và phổ thông nhằm phát huy thế mạnh của các cơ sở giáo dục đại học trong việc hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng AI và thực hành cho học sinh. Qua đó, giúp học sinh phổ thông - nhất là ở các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ - vừa định hướng nghề nghiệp tương lai, vừa nâng cao năng lực ứng dụng thực tiễn.