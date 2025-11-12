Nghề giáo và câu chuyện của thế hệ trẻ

Các lớp học ngày nay đều khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, bày tỏ quan điểm và chủ động trong quá trình học của mình

Điều dễ nhận thấy ở thế hệ trẻ làm nghề giáo chính là tinh thần đổi mới. Họ không chỉ trao kiến thức mà còn muốn trở thành người đồng hành, người truyền cảm hứng. Sự gần gũi, linh hoạt và thái độ cầu thị khiến khoảng cách giữa thầy và trò được rút ngắn, tạo ra một môi trường học tập cởi mở và hiệu quả hơn.

Cô Phạm Thảo My, giáo viên dạy môn toán Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, chia sẻ rằng ban đầu mình đến với nghề phần nhiều từ mong muốn của mẹ. Nhưng càng về sau, khi đứng lớp, tiếp xúc với học sinh, cô càng nhận ra đây là môi trường thật sự phù hợp với mình. Việc được nhìn thấy học sinh tiến bộ từng ngày, nghe các em reo lên “Em hiểu rồi!” chính là điều giữ cô gắn bó với nghề.

Là một giáo viên trẻ, cô My cho rằng, lợi thế lớn nhất của thế hệ mình là được tiếp cận sớm với công nghệ và phương pháp dạy học hiện đại. Từ đó, dễ dàng ứng dụng phần mềm trực quan, hoạt động nhóm hay trò chơi học tập để tăng sự hứng thú của học sinh. Đó cũng là điểm khác biệt rõ rệt so với thế hệ thầy cô trước đây, vốn gắn bó nhiều hơn với cách dạy truyền thống.

Trong khi đó, cô Đoàn Ngọc Ái Thư, giảng viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, lại tìm thấy cảm hứng từ truyền thống gia đình. Theo cô Thư, điểm khác biệt lớn nhất của thế hệ mình nằm ở bối cảnh: sinh viên gen Z lớn lên cùng công nghệ, nên giảng viên không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải sử dụng thành thạo công cụ số, thiết kế bài học sáng tạo, kết hợp mạng xã hội hay trò chơi để phù hợp với cách tiếp nhận thông tin của người trẻ. Tuy nhiên, đi kèm với đó là áp lực luôn phải cập nhật công nghệ, đến việc đảm bảo sinh viên không lạm dụng các nền tảng số, đặc biệt là AI, để vẫn phát triển tư duy thật và năng lực cá nhân.

Trong khi đó, cô Nguyễn Vũ Thảo Linh, giáo viên môn ngữ văn tại Trường THPT Chuyên Khoa học Huế cho rằng, xã hội thay đổi kéo theo nhiều sự thay đổi trong phương pháp dạy học. Giáo viên hiện nay tiếp cận công nghệ nhiều hơn, tận dụng các ứng dụng, mạng xã hội để tạo ra giờ học hiện đại và gần gũi. Tuy vậy, chính sự đổi mới liên tục ấy khiến giáo viên môn văn như cô phải nỗ lực hơn để vừa truyền cảm hứng, vừa làm phong phú tiết học, nhưng không làm mất đi chiều sâu của tác phẩm hay tính nhân văn vốn có.

Dù mỗi người có một xuất phát điểm và trải nghiệm khác nhau, điểm chung nổi bật của giáo viên trẻ hiện nay là sự thích nghi mạnh mẽ với giảng dạy trực tuyến, điều mà thế hệ trước gần như không có cơ hội trải nghiệm. Những đợt mưa lũ lớn, như đợt lũ vừa qua khiến nhiều trường phải tạm dừng đến lớp, buộc giáo viên và học sinh chuyển sang học online để đảm bảo an toàn và không gián đoạn chương trình học. Thực tế này khiến các giáo viên trẻ ngày càng chủ động chuẩn bị bài giảng số hóa, xây dựng tài liệu trực tuyến, học cách duy trì tương tác trong lớp học ảo và tìm phương pháp để học sinh không bị giảm hứng thú dù không gặp trực tiếp. Với họ, công nghệ không chỉ là “giải pháp tạm thời”, mà trở thành một phần tất yếu của nghề giáo hiện đại, giúp giáo dục thích ứng tốt hơn trước những biến động khó lường.