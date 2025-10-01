Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng phát biểu tại Họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Sẽ triển khai sắp xếp, sáp nhập vào năm 2026

Theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng, hiện nay chủ trương sắp xếp, tái cấu trúc, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được khẳng định rõ tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Đây là một chủ trương lớn của Đảng, được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, quyết liệt. Việc sắp xếp, sáp nhập sẽ có tác động rất lớn đến tâm tư, tình cảm nhiều người, nên khi triển khai phải rất thận trọng, đồng thời cũng phải khoa học, bài bản, quyết liệt”, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng nói tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, do Văn phòng Chính phủ tổ chức mới đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thức rõ trách nhiệm trong việc hệ trọng này, tuy nhiên, đây là chủ trương lớn nên một mình Bộ Giáo dục và Đào tạo không thể tự làm được mà phải có sự chung tay, phối hợp và đồng thuận của các bộ, ngành Trung ương, của các địa phương, đặc biệt là của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và Đề án thứ hai là chuyển một số cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp về địa phương. Sắp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trình cấp có thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nội dung này và sẽ triển khai ngay trong năm 2026.

Rõ tiêu chí sắp xếp, sáp nhập, tránh tình trạng xin-cho, tiêu cực

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, một trong những nội dung quan trọng hiện nay là giải quyết bài toán đào tạo phải gắn với thực hành, đào tạo theo yêu cầu của xã hội cũng như của thị trường lao động.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định Đề án sắp tới phải căn cứ trên cơ sở quan điểm, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ để xây dựng và triển khai.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; căn cứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn sắp tới và an ninh quốc phòng.

Theo kinh nghiệm của quốc tế và điều kiện thực tiễn của nước ta, Đề án này sẽ xác định rõ sứ mệnh của các cơ sở đại học, giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, việc xây dựng Đề án căn cứ trên các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, rõ ràng để khi triển khai bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tình trạng xin-cho, tranh thủ, chạy chọt, tiêu cực.

"Đề án này sắp tới chúng tôi sẽ xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để tạo sự đồng thuận cao khi thực hiện", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết.

Sau khi Đề án được các cấp thẩm quyền phê duyệt sẽ được công khai, lúc đó Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin đến các cơ quan truyền thông, báo chí.

Thứ trưởng cho biết thêm, thời gian gần đây có một số thông tin lan truyền không đúng về chủ trương này, đây là những thông tin không chính thống, không phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị các tổ chức, cá nhân không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng và chưa chính thức.