Đại học Huế và khát vọng vươn tầm

Sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế thực hành

Bước tiến mạnh mẽ

Năm 1994, ngày mới thành lập, Đại học Huế có 6 trường thành viên, hơn 1.500 cán bộ, giảng viên; trong đó, chỉ 27 giáo sư, phó giáo sư và 74 tiến sĩ. Ba mươi năm sau, con số ấy đã tăng 9 trường thành viên; nhiều viện, trung tâm nghiên cứu; hơn 3.700 viên chức và lao động; trong đó, khoảng 215 giáo sư, phó giáo sư, hơn 800 tiến sĩ và cùng 38 giáo sư danh dự quốc tế. Từ 60 ngành đào tạo bậc đại học và 30 chuyên ngành cao học ban đầu, đến nay con số ấy đã lên đến hơn 150 ngành đào tạo bậc đại học, 90 ngành bậc thạc sĩ, 55 ngành bậc tiến sĩ và 80 chuyên ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa. Tỷ lệ tuyển sinh đại học và sau đại học tăng trưởng liên tục. Năm 2025, đạt tỷ lệ gần 99% thí sinh nhập học đại học hệ chính quy trong tổng gần 15.300 chỉ tiêu tuyển sinh.

Tổng quy mô đào tạo của Đại học Huế hiện có hơn 65.000 sinh viên, 5.000 học viên cao học và 650 nghiên cứu sinh. Riêng hai năm 2024 - 2025, Đại học Huế đã tuyển thành công gần 330 nghiên cứu sinh và hơn 20 dự bị tiến sĩ. Chỉ trong 5 năm (2020 - 2025), Đại học Huế đào tạo gần 112.000 sinh viên, hơn 9.000 thạc sĩ, 3.290 bác sĩ chuyên khoa I, II, 467 bác sĩ nội trú và 302 tiến sĩ - nhiều người nay giữ vị trí lãnh đạo bộ, ngành, doanh nghiệp và địa phương.

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế khẳng định: “Chúng tôi luôn xác định trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao gắn với yêu cầu phát triển của vùng và đất nước. Đại học Huế không chỉ là một cơ sở đào tạo, mà còn là nơi nuôi dưỡng tài năng, lan tỏa tri thức và sáng tạo”.

Không chỉ mở rộng về quy mô, Đại học Huế còn tiên phong trong tái cấu trúc ngành nghề đào tạo. Các chương trình đào tạo mới, như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vật liệu mới, công nghệ dược phẩm và quản trị giáo dục được triển khai; các ngành liên ngành có tính ứng dụng cao được chú trọng phát triển. Chương trình đào tạo sau đại học được cập nhật theo chuẩn quốc tế, áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại và tích hợp các học phần chuyên sâu về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, các ngành liên quan đến công nghiệp chip bán dẫn được triển khai từ đại học đến tiến sĩ - một bước đi chiến lược nhằm đón đầu xu hướng công nghệ toàn cầu. Song song, khoảng 20% chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng quốc tế AUN-QA, khẳng định chất lượng theo chuẩn khu vực.

Đại học Huế hiện có 27 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, 17 chương trình liên kết với các đại học uy tín của Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Úc, Thái Lan… Hàng trăm sinh viên quốc tế đang theo học, tạo nên môi trường đa văn hóa, vừa nâng cao vị thế, vừa mở rộng cơ hội hợp tác học thuật.

Khởi nghiệp, chuyển đổi số và khoa học công nghệ

Đại học Huế đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, xây dựng không gian làm việc chung, hỗ trợ sinh viên biến ý tưởng thành dự án thực tiễn. Sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia triển khai tổ chức từ năm 2023 tại Huế chính là dấu mốc cho thấy vai trò kết nối của Đại học Huế trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Đây cũng là một trong những cơ sở đi đầu cả nước về chuyển đổi số. Từ trước khi dịch COVID-19 bùng phát, trường xây dựng phần mềm giảng dạy trực tuyến, tổ chức chấm luận án và lễ tốt nghiệp online - một bước đi tiên phong trong giáo dục đại học Việt Nam. Không chỉ phục vụ nội bộ, những kinh nghiệm chuyển đổi số còn góp phần cùng thành phố Huế xây dựng đô thị thông minh.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thành tích của Đại học Huế đáng nể với hơn 310 đề tài cấp Nhà nước, hơn 1.100 đề tài cấp Bộ, hàng trăm công trình được ứng dụng vào thực tiễn. Riêng số công bố quốc tế tăng trưởng đều 25 - 30% mỗi năm trong giai đoạn 2015 - 2025, đưa Đại học Huế thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu các cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố ISI. Những nỗ lực ấy đã mang về nhiều giải thưởng danh giá: Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2022 cho cụm công trình của GS.TS. Cao Ngọc Thành; Giải Kovalevskaia dành cho nữ khoa học xuất sắc; Giải thưởng L’Oreal - UNESCO vinh danh nhiều nhà khoa học nữ; Huân chương Công trạng Quốc gia Pháp trao cho GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy… Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho trí tuệ và cống hiến của đội ngũ trí thức Đại học Huế.

Khát vọng vươn tầm

TS. Bùi Văn Lợi thông tin, trong chiến lược phát triển đến năm 2045, Đại học Huế đặt mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, xếp nhóm 500 thế giới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện Khu đô thị Đại học Huế rộng 120ha - “thành phố đại học” hiện đại, nơi hội tụ các trường, viện, trung tâm nghiên cứu. Đây sẽ là không gian học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đồng thời là động lực phát triển kinh tế - xã hội cho cả vùng.

Từ dấu mốc năm 1957 đến nay, đặc biệt 30 năm tái lập, Đại học Huế đã chứng minh sức sống mãnh liệt, khẳng định vị thế trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước. Với khát vọng vươn tầm quốc tế, Đại học Huế đang viết tiếp hành trình kiến tạo tri thức, đào tạo nhân tài - hành trình đầy thử thách nhưng cũng ngập tràn niềm tin và tự hào.