Đại học Huế vô địch Giải bóng đá nam Sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360

Ban tổ chức trao cúp cho Đội bóng đá nam Đại học Huế. Ảnh: BTC

Trận chung kết diễn ra chiều 29/11 tại Hà Nội.

Được đánh giá ngang tài ngang sức, cả 2 đội bóng nhập cuộc với tinh thần sôi nổi nhưng khá thận trọng. Trong khi đội Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội được đánh giá có lối chơi tấn công đẹp mắt thì đội Đại học Huế thiên về phòng ngự chặt chẽ với tính kỷ luật cao.

Ở hiệp 1, đội bóng đến từ Cố đô Huế có nhiều pha phản công ấn tượng nhưng không thể tạo thành bàn. Cho đến đầu hiệp 2, từ đường chuyền đánh bại toàn bộ hàng thủ đối phương, cầu thủ Duy Tân đã băng xuống dứt điểm thành công đưa đội Đại học Huế dẫn trước.

Trước áp lực bị dẫn bàn, các cầu thủ Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội thay đổi chiến thuật, đẩy cao đội hình để tấn công. Và ở phút 63, từ pha phạt góc, cầu thủ Đức Dương đã đánh đầu vào góc hiểm để san bằng tỷ số 1 - 1.

Liên tiếp sau đó là những pha ăn miếng trả miếng của 2 đội. Tuy nhiên vẫn không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội buộc phải phân thắng bại ở loạt sút luân lưu đầy kịch tính. Sau 5 lượt sút, 2 đội hòa 2-2 nên buộc phải đá luân lưu loại trực tiếp và chiến thắng đã thuộc về đội Đại học Huế với tỷ số 8-7.

Ngoài là đội bóng vô địch, Đại học Huế còn được trao nhiều giải cá nhân khác như thủ môn xuất sắc nhất được trao cho Hoàng Xuân Khánh, cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Hồ Duy Tân, danh hiệu HLV xuất sắc nhất được trao cho Trịnh Xuân Hồng.