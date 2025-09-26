  • Huế ngày nay Online
Hội thảo quốc tế nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ

HNN.VN - Ngày 27/9, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra hội thảo quốc tế nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ XI, do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học James Madison (Hoa Kỳ), Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) và Trường Đại học Hoàng Gia Buriram (Thái Lan) phối hợp tổ chức.

Nghiên cứu liên ngành là xu hướng tất yếu

Hội thảo không chỉ là cơ hội chia sẻ kiến thức mà còn là dịp để khám phá những xu hướng mới trong lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ 

Dự hội thảo có hơn 350 báo cáo viên và nhiều đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Với 3 báo cáo nghiên cứu tại phiên toàn thể và khoảng 165 báo cáo nghiên cứu tại 15 phiên song song, hội thảo là diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học, cập nhật, báo cáo kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ; khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ.

Nội dung các báo cáo tại hội thảo tập trung vào các chủ đề chính như: ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng; biên phiên dịch và đào tạo biên phiên dịch; các xu hướng nghiên cứu trong giảng dạy ngôn ngữ/ngoại ngữ; phương pháp, kỹ thuật giảng dạy và yếu tố liên văn hóa trong dạy ngôn ngữ/ngoại ngữ; phát triển chuyên môn nghiệp vụ và tư duy phản biện trong dạy ngôn ngữ/ngoại ngữ; kiểm tra đánh giá và phát triển tài liệu trong dạy và học ngôn ngữ/ngoại ngữ; công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong dạy và học ngôn ngữ/ngoại ngữ; các vấn đề trong dạy và học ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông; dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Hội thảo không chỉ là cơ hội chia sẻ kiến thức mà còn là dịp để khám phá những xu hướng mới trong lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ. Đồng thời, là diễn đàn kết nối các nhà khoa học và chuyên gia từ khắp cả nước và quốc tế cùng xây dựng, phát triển những mối quan hệ hợp tác mới trong cộng đồng học thuật.

Tin, ảnh: Thùy Trang
