Khát vọng tiên phong, góp phần xây dựng Đại học Quốc gia

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua

Nhiệm kỳ 2022-2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế đạt được nhiều thành tích nổi bật, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phong trào thanh niên tình nguyện và tuổi trẻ sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia. Đặc biệt, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được chú trọng, với 616 đoàn viên được kết nạp Đảng trong giai đoạn này.

Đại hội xác định tầm nhìn đến năm 2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế trở thành một trong những tổ chức đoàn vững mạnh, tiêu biểu trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập.

Đại hội cũng xác định các mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới gồm: xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng Đại học Huế theo mô hình đại học thông minh và phát triển thành Đại học Quốc gia; đồng hành cùng đoàn viên, sinh viên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kỹ năng sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, sinh viên Đại học Huế phát huy mọi tiềm năng, sức trẻ để góp phần xây dựng Đại học Huế phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam và vươn tầm châu Á.