Thủ khoa khối B00 và ước mơ trở thành bác sĩ

Bùi Lê Quốc Anh (người đầu tiên bên phải, hàng sau) chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè

Học chắc kiến thức

Khi biết mình trở thành thủ khoa khối B00 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 29,25 điểm (toán 10, hóa học 9,5, sinh học 9,75), xếp thứ 4 toàn quốc, Bùi Lê Quốc Anh, học sinh lớp 12 chuyên Hóa 1, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế không giấu được niềm xúc động: “Ba mẹ em rất vui vì những nỗ lực của em suốt thời gian qua đã được đền đáp. Thầy cô và các bạn cũng gửi rất nhiều lời chúc mừng, khiến em càng thêm trân trọng hành trình mình đã đi qua”.

Đằng sau thành tích ấy là một kế hoạch học tập được xây dựng bài bản ngay từ đầu năm lớp 12. Quốc Anh ưu tiên nắm chắc bản chất kiến thức rồi mới luyện các dạng bài tập để củng cố. Đến giai đoạn nước rút, thay vì học thêm kiến thức mới, em tập trung luyện đề, hệ thống hóa kiến thức và duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý.

Có thời điểm khối lượng kiến thức quá lớn, những bài kiểm tra chưa đạt như mong muốn khiến Quốc Anh lo lắng, thậm chí thất vọng về bản thân. Mỗi khi như vậy, em không ép mình tiếp tục học mà dành thời gian nghỉ ngơi, trò chuyện cùng bạn bè hoặc thư giãn để cân bằng lại tinh thần trước khi quay trở lại bàn học. Chính cách tự điều chỉnh tâm lý ấy giúp Quốc Anh duy trì được sự ổn định cho đến ngày bước vào kỳ thi quan trọng nhất.

Khi bước vào phòng thi, Quốc Anh ưu tiên hoàn thành trước những câu chắc chắn, sau đó mới dành thời gian xử lý các câu khó và luôn chừa thời gian để rà soát lại toàn bộ bài làm. Với Quốc Anh, giữ được sự bình tĩnh là chìa khóa giúp phát huy hết năng lực của bản thân.

Theo đuổi đam mê hóa học

Trong các môn học, hóa học luôn là môn Quốc Anh yêu thích nhất. Theo em, đây là môn học kết hợp giữa tư duy logic và khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề. Càng học, Quốc Anh càng say mê bởi mỗi bài toán hóa học đều đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và tư duy khoa học. Việc học hóa không chỉ giúp em rèn luyện tính cẩn thận, tư duy khoa học mà còn góp phần định hướng em theo đuổi ngành y trong tương lai.

Niềm đam mê ấy được nuôi dưỡng qua nhiều năm tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Quốc Anh từng giành giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố, giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn hóa học và Huy chương Đồng kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Theo thầy Trương Thế Nhật Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Hóa 1, Quốc Anh vốn là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa nên ngay từ đầu đã chịu không ít áp lực. Tuy nhiên, thay vì để áp lực trở thành gánh nặng, em biết biến nó thành động lực để hoàn thiện bản thân. “Quốc Anh là học sinh thông minh và rất chăm chỉ, có khả năng tự học, nghiên cứu tốt và luôn chủ động trao đổi với bạn bè để tìm ra những cách giải hay hơn. Em cũng biết cân bằng giữa học tập và các hoạt động tập thể của lớp, trường. Thành tích thủ khoa khối B00 hôm nay là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực ấy”, thầy Nhật Anh nhận xét.

Quốc Anh đăng ký vào ngành bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế. Với em, đây không chỉ là ngành học mơ ước mà còn là con đường để cống hiến cho cộng đồng. Em chia sẻ, sức khỏe là điều quý giá nhất và người bác sĩ luôn là chỗ dựa, mang đến hy vọng cho người bệnh. Chính điều đó thôi thúc em theo đuổi nghề y. Hơn nữa, em yêu thích môi trường học tập và làm việc đòi hỏi tính kỷ luật, sự chính xác và tinh thần không ngừng học hỏi. Được học ngành y không chỉ là thực hiện mục tiêu của bản thân mà còn là cơ hội để tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Em hiểu con đường phía trước sẽ nhiều thử thách, nhưng sẵn sàng nỗ lực để theo đuổi ước mơ”, Quốc Anh bày tỏ.