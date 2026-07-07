Thứ Tư, 08/07/2026 08:44 (GMT+7)
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng rà soát tổng thể kết quả kỳ thi.
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|Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết, Bộ có văn bản gửi Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).
Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh; đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có); kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/7.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát.
https://nhandan.vn/bo-giao-duc-va-dao-tao-yeu-cau-cac-dia-phuong-ra-soat-ket-qua-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-post974210.html
Theo nhandan.vn