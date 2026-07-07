Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết, Bộ có văn bản gửi Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh; đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có); kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/7.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát.

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